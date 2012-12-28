Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино

Предполагаемый организатор игрового бизнеса уже арестован.

В Липецке арестован предполагаемый организатор подпольных казино. Мера пресечения для его сообщников на время следствия еще избирается: всего по уголовному делу о незаконной организации игорной деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере проходят семь человек. Их подозревают в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с извлечением дохода в особо крупном размере (по части третьей статьи 171.2 УК РФ).Как сообщает «МВД Медиа», оперативники пресекли деятельность четырёх нелегальных игровых клубов. Нелегальный бизнес сообщники наладили в 2024 году. Из подпольных игровых залов полицейские изъяли несколько десятков единиц компьютерной техники, мобильные телефоны и деньги.«По данным следствия, на протяжении нескольких лет семеро липчан незаконно организовывали и проводили азартные игры в арендованных помещениях на территории города. Залы с игровым оборудованием располагались в местах массового пребывания граждан и функционировали на постоянной основе. В ходе обысков изъято более 200 единиц игрового оборудования, а также свыше 200 тысяч рублей, предположительно, дневной выручки нелегального бизнеса. Изъятые предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.Деятельность обвиняемых была пресечена в результате совместных оперативно-следственных мероприятий сотрудников регионального следкома и уголовного розыска УМВД России по Липецкой области. Сбор доказательной базы по делу продолжается, назначены судебные компьютерно-технические экспертизы.Санкция вменяемой семерым липчанам статьи — до шести лет лишения свободы.