37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
Объявлена ракетная опасность
Общество
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
В Липецкой области снег с дождем, туман и до +2
Погода в Липецке
Устранение утечки, из-за которой дом пятый день без воды, осложнено близостью трубы к фонтанам и ледяным дождём
Общество
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Происшествия
Подвал школы №68 затопило содержимым канализации
Общество
Осуждённый за пьяную езду водитель продал конфискованный «Форд Фокус»
Происшествия
Две высотки в центре Липецка подтапливает из теплосети
Общество
В районах Тракторного, Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
Происшествия
872
сегодня, 16:50
1

Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино

Предполагаемый организатор игрового бизнеса уже арестован.

В Липецке арестован предполагаемый организатор подпольных казино. Мера пресечения для его сообщников на время следствия еще избирается: всего по уголовному делу о незаконной организации игорной деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере проходят семь человек. Их подозревают в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с извлечением дохода в особо крупном размере (по части третьей статьи 171.2 УК РФ).

Как сообщает «МВД Медиа», оперативники пресекли деятельность четырёх нелегальных игровых клубов. Нелегальный бизнес сообщники наладили в 2024 году. Из подпольных игровых залов полицейские изъяли несколько десятков единиц компьютерной техники, мобильные телефоны и деньги.



«По данным следствия, на протяжении нескольких лет семеро липчан незаконно организовывали и проводили азартные игры в арендованных помещениях на территории города. Залы с игровым оборудованием располагались в местах массового пребывания граждан и функционировали на постоянной основе. В ходе обысков изъято более 200 единиц игрового оборудования, а также свыше 200 тысяч рублей, предположительно, дневной выручки нелегального бизнеса. Изъятые предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Деятельность обвиняемых была пресечена в результате совместных оперативно-следственных мероприятий сотрудников регионального следкома и уголовного розыска УМВД России по Липецкой области. Сбор доказательной базы по делу продолжается, назначены судебные компьютерно-технические экспертизы.

Санкция вменяемой семерым липчанам статьи — до шести лет лишения свободы.
Комментарии (1)

да-уж
23 минуты назад
Сразу возникает вопрос, а кто играл в казино??? Ну конечно же уважаемые люди... Слесари, уборщицы, работники почты, санитарки...
