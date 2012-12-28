Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Предполагаемый организатор игрового бизнеса уже арестован.
Как сообщает «МВД Медиа», оперативники пресекли деятельность четырёх нелегальных игровых клубов. Нелегальный бизнес сообщники наладили в 2024 году. Из подпольных игровых залов полицейские изъяли несколько десятков единиц компьютерной техники, мобильные телефоны и деньги.
«По данным следствия, на протяжении нескольких лет семеро липчан незаконно организовывали и проводили азартные игры в арендованных помещениях на территории города. Залы с игровым оборудованием располагались в местах массового пребывания граждан и функционировали на постоянной основе. В ходе обысков изъято более 200 единиц игрового оборудования, а также свыше 200 тысяч рублей, предположительно, дневной выручки нелегального бизнеса. Изъятые предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Деятельность обвиняемых была пресечена в результате совместных оперативно-следственных мероприятий сотрудников регионального следкома и уголовного розыска УМВД России по Липецкой области. Сбор доказательной базы по делу продолжается, назначены судебные компьютерно-технические экспертизы.
Санкция вменяемой семерым липчанам статьи — до шести лет лишения свободы.
