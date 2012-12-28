В Липецкой области снег с дождем, туман и до +2

Оттепель продержится еще один день, затем резко похолодает.



В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием Атлантического циклона и его фронтов, пройдут осадки преимущественно в виде снега, днем 29 января местами с дождем, ожидается гололед, налипание мокрого снега. 29 января днем будет кратковременная оттепель, 30-31 января местами ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, вернется морозная погода.Среднесуточные температуры составят: 29 января — около нуля градусов, что на 8 градусов выше нормы, 30 января — 10 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы, 31 января — 15 градусов мороза, что на 8 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января в Липецкой области облачно, осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами с дождем, местами туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно, осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем, ночью гололед. Ночью на улице от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.День 29 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году — 30 градусов мороза.