37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
Объявлена ракетная опасность
Общество
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
В Липецкой области снег с дождем, туман и до +2
Погода в Липецке
Устранение утечки, из-за которой дом пятый день без воды, осложнено близостью трубы к фонтанам и ледяным дождём
Общество
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Происшествия
Подвал школы №68 затопило содержимым канализации
Общество
Осуждённый за пьяную езду водитель продал конфискованный «Форд Фокус»
Происшествия
Две высотки в центре Липецка подтапливает из теплосети
Общество
В районах Тракторного, Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
Погода в Липецке
288
59 минут назад
2

В Липецкой области снег с дождем, туман и до +2

Оттепель продержится еще один день, затем резко похолодает. 

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться под влиянием Атлантического циклона и его фронтов, пройдут осадки преимущественно в виде снега, днем 29 января местами с дождем, ожидается гололед, налипание мокрого снега. 29 января днем будет кратковременная оттепель, 30-31 января местами ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, вернется морозная погода. 

Среднесуточные температуры составят: 29 января — около нуля градусов, что на 8 градусов выше нормы, 30 января — 10 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы, 31 января — 15 градусов мороза, что на 8 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января в Липецкой области облачно, осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами с дождем, местами туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5, днем — от -3 до +2 градусов. 

В Липецке облачно, осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем, ночью гололед. Ночью на улице от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.
День 29 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году — 30 градусов мороза.

оттепель
гололед
снегопад
дождь
1
1
0
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
28 минут назад
Травмпункты будут переполнены, берегите себя.
Ответить
65+
32 минуты назад
С такой погодой какое здоровее выдержит , голова чугунная .
Ответить
