Ельчанка отправила деньги мошенникам: с владельца счёта их взыскали с процентами
На счёт ещё в марте 2024 года пришло полмиллиона. Вернуть придётся не только их, но и проценты за пользование чужими деньгами на 181 тысячу рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, жительница Елецкого района перевела телефонными мошенниками несколькими транзакциями на разные банковские счета в общей сложности полтора миллиона рублей. В ходе расследования дела полицейские нашли владельца одного из счетов — на него была переведена треть суммы, 500 тысяч рублей.
«Поскольку у женщины не было с владельцем счёта никаких договорных отношений, они не знакомы, получение средств не было обусловлено какой-либо сделкой, суд взыскал сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Случаи, когда дропперов обязывали возвращать перечисленные мошенникам деньги с процентами в Липецкой области уже были. Так, тербунская пенсионерка под влиянием мошенников перевела все свои сбережения — 935 тысяч рублей на «безопасный счёт». Полиция вышла на владельца счёта — жителя Набережных Челнов. По иску тербунской прокуратуры суд взыскал с него сумму неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими деньгами — ещё 306 тысяч рублей.
