50-летняя жительница Грязей перевела мошенникам больше миллиона рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 50-летняя жительница Грязей, у которой под предлогом взлома аккаунта на «Госуслугах» мошенники выманили 1 160 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, также мошенники обманывали липчан при продаже товаров в интернете. 67-летняя женщина хотела купить сертификат и перевела мошенникам 16 600 рублей. 44-летняя женщина покупала диван и лишилась 48 000 рублей.20-летней девушке позвонили «сотрудники» «МТС» и «Центробанка» и выманили 30 000 рублей.А 22-летний парень «задекларировал» 240 000 рублей после звонка «сотрудника Центробанка».