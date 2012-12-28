Машины и мусор чаще всего горели на выходных в Липецкой области

Всего по линии МЧС зарегистрировано 14 происшествий.

Вечером 16 мая в Елецком округе на 394-м километре трассы «Дон» в сгорел полуприцеп грузовика «ДАФ». А вечером 17 мая в селе Фащевка Грязинского округа огонь уничтожил трехлетний автомобиль «Джилли Атлас», сообщает пресс-служба ГУ Мчс по Липецкой области.Также 17 мая в селе Большой Колодезь Долгоруковского округа сгорела надворная постройка. Два коротких замыкание без последующего горения произошли в Липецке: в пятиэтажке на улице Вермишева и в трехэтажном доме на улице Астраханской.Семь раз за выходные пожарные тушили мусор, в двух случаях горели пластиковые контейнеры на площадка ТКО, и дважды — палы сухой травы.