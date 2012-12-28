Липецкая вечЁрка: воровство бензина, приговор экс-заведующей детского сада и мошеннический «паспортный стол»

Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Сегодня, 27 января, полицейские рассказали о схеме воровства бензина при постоплате, экс-заведующая детским садом выслушала приговор, и задержаны организатор и технический специалист «паспортного стола», выдававшего поддельные документы мигрантам.
В полицию обратился администратор одной из заправок. Липчанина нашли, сейчас он находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
«Думаю не обедняют в Лукойле, сколько они полных баков заправили без согласия водителя, пользуясь незнанием, только всевышний знает. Думаю, в нашей стране их ещё не раз проучат таким образом!», — написал Мистер очковтиратель.
«На АЗС в матюгальник идет объявления о постоплате и заправке до полного. Не оправдывайте воровство», — ответила ему Заводчикова.
«Может, он забыл. Я вот всегда боюсь так в новости попасть просто забыв оплатить», — предположила Натали.
«Постоплата в нашей стране — это подталкивание к действию незаконному! И думаю, такое будет только увеличиваться, это вам не Европа», — уверен комментатор.
Бывшую заведующую детским садом № 5 приговорили к трем с половиной годам общего режима за хищение 1,5 миллиона рублей.
Эти деньги заведующая собирала со своих подчиненных, на имя которых по подложным документам выписывала премии. Кроме того она фиктивно устроила в садик родственницу подчиненной, а начисленные ей выплаты присваивала.
«Там в какой не ткни в каждом «мертвые души»» — уверен Чичиков.
«Все сады надо проверять и заведующую на родственные связи. Знаю одну поставили, потому что дядя в администрации работает. Теперь ее отец и мать получают зарплату в детском саду, а они древние пенсионеры», — сообщила Я.
Накануне мы сообщили о деле учительницы, обвиненной в рукоприкладстве. А сегодня спросили горожан на улице: «Сталкивались ли они с учителями, распускавшими руки?»
Не только прохожие, но и комментаторы GOROD48 посчитали нужным высказаться.
«Помню, в начальной школе у нас была учительница, чье имя я предпочту не называть. Однажды она с силой толкнула одноклассника — признаться, он был большим проказником: грыз сухари и жевал резинку прямо на уроке. От толчка он налетел носом на парту и разбил его в кровь. Приходили родители, был переполох, но классная руководительница убедила всех, что никто ничего не видел. Помню, урок был сорван, мы остались одни в классе на весь урок. Директор спускался на первый этаж, беседовала с родителями и классным руководителем», — написала Ира.
«В 60-х указки об голову ломались, если провинился, и ничего — все нормально. Не то что сейчас, неженки, нужны защитники Родины, но никак не размазня!», — заметил нквд.
«Есть разные ученики и разные учителя. Учитель тоже должен заслужить уважение у учеников, не надо всех под одну гребенку. Учителей хороших наперечет, многие идут туда работать потому, что больше не смогли ни куда поступить, да, таковы наши реалии», — пояснила Алиса.
«Когда мы учились, учителя не били учеников, только указкой по спине, чтобы сидели прямо, Строго следили за расстоянием до глаз. Когда учился мой сын, ему попадало указкой за то, что разговаривает на уроке, я к этому совершенно спокойно относилась. Сейчас внуки в школе — первый класс, и учителю до фени, как сидит, как пишет. Спрашиваю, учитель смотрит, как вы пишите в прописи, нет она сидит в телефоне, даст задание и отвали, объясняем дома с чего начинать писать букву», — поделилась впечатлениями Липа.
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол». Организатора и технического специалиста организованной группы, которая под видом официального оформления регистраций обманывала российских и иностранных граждан, задержали.
По предварительным данным, с 2024 по 2025 год мошенники совершили более 800 преступлений, а их незаконный доход мог превысить 19 миллионов рублей.
Складывается впечатление, что мошенники — это самые креативные люди. Что только не придумают, чтобы выманить деньги. 70-летняя пенсионерка перевела на «безопасный» счет 2,5 миллиона рублей. Мошенники обманывали её с ноября по декабрь 2025 года.
Жена участника СВО решила сделать мужу подарок, купить мотоцикл «Ява». Перевела продавцу 90 000 рублей, но байк так и не получила. Прокуратура помогла женщине обратиться в суд, чтобы взыскать деньги с продавца, который находится в Самарской области.
Завтра в Липецке ожидается снег и мокрый снег, и до -3 градусов. А в ближайшие дни резко потеплеет и возможен дождь! Но 30 января вновь начнет холодать.
Из-за смены погоды липчане сегодня смогли увидеть атмосферное явление — разновидность гало — паргелий или ложное Солнце: с двух его сторон появились радужные пятна.
«Всегда подобные случаи объясняют сменой погоды или природными явлениями. Им и не вдомек, что это Перун, находясь в зимнем покое, почуяв приближение весны, перевернулся на другой бок!», — представил свою версию Лесник.
И обратите внимание, в Липецке объявили конкурс на самую оригинальную и яркую масленичную куклу-чучело. Заявки ждут до 15 февраля на электронную почту: konkurs-dk.ru@yandex.ru
