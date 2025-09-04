Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
Происшествия
1790
сегодня, 14:06
1
Александр Бастрыкин требует разобраться в смерти пассажирки поезда Волгоград – Москва
Медиков ей вызывали во время следования поезда по Липецкой области.
Речь идёт о прошлогодней истории с москвичкой Еленой Захаровой, которую рассказали в программе « Экстренный вызов»: Елена возвращалась домой из отпуска с двумя детьми на поезде Волгоград – Москва и ей стало плохо. Женщина потеряла сознание, а осмотревшие её на остановке в вагоне медики посчитали пассажирку спящей и не распознали серьёзный недуг.
По материалам проверки Липецкой транспортной прокуратуры следователем Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело о неоказании медицинской помощи.
«В эфире правовой программы на федеральном телеканале обсуждалась гибель пассажирки поезда, следовавшего через Липецкую область. Отмечается, что женщине стало плохо в пути, однако, со слов родственников, прибывшие медики ненадлежащим образом осмотрели пассажирку, посчитали её спящей и не оказали необходимую помощь. После прибытия поезда в Москву женщина была госпитализирована, впала в кому и скончалась. По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области проводилась процессуальная проверка, которая была передана по подследственности в органы транспортной полиции для соединения с уголовным делом, возбужденным по этому же факт», – сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Вчера, 24 мая сюжет о гибели Еленой Захаровой вышел на канале РЕН ТВ. В материале говорится, что уголовное дело о смерти пассажирки поезда, у которой не распознали инфаркт головного мозга, закрыто. Мать погибшей Нейла Артемкина в интервью журналистам рассказала: после осмотра в вагоне Елена провела в дороге еще полдня. Уже после прибытия в Москву на Павелецкий вокзал Елену доставили в больницу и провели экстренную трепанацию черепа. Женщина провела две недели в коме и 31 августа 2025 года умерла, не приходя в сознание.
В прошлом году MSK1 также писал об этом происшествии, в частности, уточнялось, что медработники провели в поезде всего шесть минут. Они померили пульс, давление и не заметили внешних симптомов инфаркта. Но проводник отметил, что один глаз у пассажирки не открывался.
Нейла Артемкина собирает необходимые документы и планирует обжаловать прекращение уголовного дела.
1
5
9
1
0
Комментарии (2)