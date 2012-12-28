Кодовое слово «аптечка»: пара пенсионеров отдала мошенникам 10 миллионов рублей

Мошенники запугали супругов из Грязинского округа уголовной ответственностью за финансирование террористов. А потом вынудили отдать все сбережения курьеру.





Историю многоступенчатого обмана 66-летней пенсионерки и ее мужа на 10 миллионов рублей рассказало областное управление МВД. На днях женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.В начале мая жительнице Грязинского округа позвонили якобы из «Роскомнадзора» и сообщили, что её паспортные данные попали к третьим лицам, которые могут воспользоваться ими в преступных целях.Следом пенсионерке позвонил «сотрудник ФСБ». Он заявил, что ему известно о намерении злоумышленников перечислить деньги со счетов женщины на финансирование террористов. Чтобы избежать неприятностей он посоветовал поторопиться и неукоснительно следовать указаниям «сотрудника Центробанка», который почти сразу после этого связался с женщиной.Отыгрывавший роль банкира скамер, настаивал на переводе сбережений женщины — 10 миллионов рублей — на безопасный счёт. Деньги, после проведения определённых действий, «банкир» обещал вернуть.«Первоначально женщина не была готова к сотрудничеству и не верила словам звонивших. Но полученная в мессенджере от мошенников «повестка в Москву» и постоянные заявления об уголовном наказании испугали пенсионерку и она пообещала следовать их инструкциям, а также удалять историю звонков с телефона», — рассказали в полиции.Женщина вместе с мужем заказала в банке наличные для покупки жилья. Именно так советовали поступить мошенники, чтобы банковские работники ничего не заподозрили.Они же убедили пенсионеров, что хранить деньги дома нельзя, а всю сумму нужно передать женщине-курьеру, которая к ним скоро приедет. Назвав кодовое слово «аптечка», муж пенсионерки отдал курьеру 10 миллионов.Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».