Липецкая вечЁрка: опрокинувшийся «Чанган», выпавший из окна малыш и новая высотка у Центрального рынка
сегодня, 10:58
Кодовое слово «аптечка»: пара пенсионеров отдала мошенникам 10 миллионов рублей
Мошенники запугали супругов из Грязинского округа уголовной ответственностью за финансирование террористов. А потом вынудили отдать все сбережения курьеру.
В начале мая жительнице Грязинского округа позвонили якобы из «Роскомнадзора» и сообщили, что её паспортные данные попали к третьим лицам, которые могут воспользоваться ими в преступных целях.
Следом пенсионерке позвонил «сотрудник ФСБ». Он заявил, что ему известно о намерении злоумышленников перечислить деньги со счетов женщины на финансирование террористов. Чтобы избежать неприятностей он посоветовал поторопиться и неукоснительно следовать указаниям «сотрудника Центробанка», который почти сразу после этого связался с женщиной.
Отыгрывавший роль банкира скамер, настаивал на переводе сбережений женщины — 10 миллионов рублей — на безопасный счёт. Деньги, после проведения определённых действий, «банкир» обещал вернуть.
«Первоначально женщина не была готова к сотрудничеству и не верила словам звонивших. Но полученная в мессенджере от мошенников «повестка в Москву» и постоянные заявления об уголовном наказании испугали пенсионерку и она пообещала следовать их инструкциям, а также удалять историю звонков с телефона», — рассказали в полиции.
Женщина вместе с мужем заказала в банке наличные для покупки жилья. Именно так советовали поступить мошенники, чтобы банковские работники ничего не заподозрили.
Они же убедили пенсионеров, что хранить деньги дома нельзя, а всю сумму нужно передать женщине-курьеру, которая к ним скоро приедет. Назвав кодовое слово «аптечка», муж пенсионерки отдал курьеру 10 миллионов.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
