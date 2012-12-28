Происшествия
220
сегодня, 10:58
3

Кодовое слово «аптечка»: пара пенсионеров отдала мошенникам 10 миллионов рублей

Мошенники запугали супругов из Грязинского округа уголовной ответственностью за финансирование террористов. А потом вынудили отдать все сбережения курьеру. 

Историю многоступенчатого обмана 66-летней пенсионерки и ее мужа на 10 миллионов рублей рассказало областное управление МВД. На днях женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

В начале мая жительнице Грязинского округа позвонили якобы из «Роскомнадзора» и сообщили, что её паспортные данные попали к третьим лицам, которые могут воспользоваться ими в преступных целях.

Следом пенсионерке позвонил «сотрудник ФСБ». Он заявил, что ему известно о намерении злоумышленников перечислить деньги со счетов женщины на финансирование террористов. Чтобы избежать неприятностей он посоветовал поторопиться и неукоснительно следовать указаниям «сотрудника Центробанка», который почти сразу после этого связался с женщиной.

Отыгрывавший роль банкира скамер, настаивал на переводе сбережений женщины — 10 миллионов рублей — на безопасный счёт. Деньги, после проведения определённых действий, «банкир» обещал вернуть.

«Первоначально женщина не была готова к сотрудничеству и не верила словам звонивших. Но полученная в мессенджере от мошенников «повестка в Москву» и постоянные заявления об уголовном наказании испугали пенсионерку и она пообещала следовать их инструкциям, а также удалять историю звонков с телефона», — рассказали в полиции.

Женщина вместе с мужем заказала в банке наличные для покупки жилья. Именно так советовали поступить мошенники, чтобы банковские работники ничего не заподозрили.

Они же убедили пенсионеров, что хранить деньги дома нельзя, а всю сумму нужно передать женщине-курьеру, которая к ним скоро приедет. Назвав кодовое слово «аптечка», муж пенсионерки отдал курьеру 10 миллионов.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Комментарии (3)

Дим
27 минут назад
Раз так легко отдали - значит не последнее!
Гость
44 минуты назад
Вот у меня нет денег на счёте ,и мне никто незвонит.Знают кому звонит мошеники.
да уж
54 минуты назад
Пенсионеры-милионеры.
