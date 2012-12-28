Липчанин задержан по подозрению в убийстве женщины и покушении на жизнь двоих детей

Преступление совершено в соседней Тульской области.

Сегодня в поселке Ханино Суворовского района Тульской области обнаружены убитая женщина, раненые дети — 8 и 11 лет, и их мать. Погибшая — 54-летняя бабушка детей.По подозрению в убийстве и покушении на жизнь детей, задержаны двое — 40-летняя женщина и 35-летний мужчина. Задержанный, как сообщили в полиции, житель Липецкой области.«СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 54-летней женщины и покушения на убийство двух малолетних детей и их родственницы», — сообщает СУ СК РФ по Тульской области.