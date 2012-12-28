Все новости
Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Залил в бак топливо и уехал: укравшего бензин на АЗС липчанина нашли
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от отравления угарным газом
Происшествия
Ремонт теплосети на улице Терешковой завершен: началось заполнение системы
Общество
14-летний мальчик и взрослый пострадали в лобовом столкновении на дороге в Ссёлках
Происшествия
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
Общество
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Общество
Мороз и солнце в Липецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: анонимные угрозы школе, авария с теплом и пробка на Октябрьском мосту
Общество
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
70-летняя пенсионерка перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей
Происшествия
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Общество
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
Жена хотела купить мужу-участнику СВО мотоцикл, но деньги ушли мошеннику
Происшествия
Над Липецком троилось Солнце
Общество
Ельчанин вырастил 31 куст конопли
Происшествия
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
Подросток и 20-летний парень задержаны за магазинные кражи
Происшествия
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
Происшествия
1369
сегодня, 14:27
8

Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей

Её подчинённая-соучастница отделилась условным сроком.

В Липецке теперь уже бывшую 55-летнюю заведующую детским садом №5 приговорили к трем с половиной годам общего режима и лишению на два года права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления по делу о хищении из бюджета почти 1,5 миллиона рублей.

Женщина выслушала приговор за превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, служебный подлог и мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения и в крупном размере (по части третьей статьи 286 УК РФ, статье 292 УК РФ, части третьей статьи 159 УК РФ).

«С 2019 по 2023 год заведующая с помощью своей подчиненной фиктивно трудоустроила родственницу последней на должность делопроизводителя. Изготавливая подложные протоколы о начислении премий и стимулирующих выплат сотрудникам организации, а также несуществующему делопроизводителю, женщина обязала подчиненных возвращать ей часть полученных денежных средств. Таким образом из бюджета города было похищено почти 1,5 миллиона рублей», сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Также судом удовлетворен иск прокурора в интересах муниципалитета о взыскании похищенных денег. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Дело расследовал Правобережный МСО СУ СК России по Липецкой области.

«Следователем регионального СК России проведена кропотливая работа по сбору доказательств, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз. С целью возмещения ущерба, причиненного осуждённой, в ходе следствия арестовано ее имущество», — добавили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

Ранее соучастница заведующей также выслушала обвинительный приговор — она получила два года условно со штрафом за служебный подлог и мошенничество (по части второй статьи 292 УК РФ и части третьей статьи 159 УК РФ).
служебный подлог
мошенничество
Комментарии (8)

липецк1
32 минуты назад
...за 1.5 мил сажают ...за 200тыс 7 лет ...а в москве за 200 мил ....7 лет условно ....почему все так у нас ...не понимаю
Ответить
Ответ
21 минуту назад
Не в сумме дело. В человеке!
Ответить
аналитик
38 минут назад
Да так вся страна живет . все по бумагам . а на самом деле НИЧЕГО
Ответить
Липчанка
43 минуты назад
А что бухгалтерия не проверяет? Когда я работала, мы ежемесячно делали проверки в детсадах по питанию, посещению детей , персоналу.
Ответить
Павел
20 минут назад
Так бухгалтерия сама в теме. У нас так было. Прокатывало. Пока новая бухгалтер не пришла и не прикрыла.
Ответить
Чичиков
56 минут назад
Там в какой не ткни в каждом " мертвые души "
Ответить
Кузя
сегодня, 14:52
Что-то часто детсадовцы стали в уголовной хронике упоминаться.
Ответить
Ещё бы
сегодня, 14:41
Ещё бы 15-ый сад проверили
Ответить
