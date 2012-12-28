Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей

Её подчинённая-соучастница отделилась условным сроком.

В Липецке теперь уже бывшую 55-летнюю заведующую детским садом №5 приговорили к трем с половиной годам общего режима и лишению на два года права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления по делу о хищении из бюджета почти 1,5 миллиона рублей.Женщина выслушала приговор за превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, служебный подлог и мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения и в крупном размере (по части третьей статьи 286 УК РФ, статье 292 УК РФ, части третьей статьи 159 УК РФ).«С 2019 по 2023 год заведующая с помощью своей подчиненной фиктивно трудоустроила родственницу последней на должность делопроизводителя. Изготавливая подложные протоколы о начислении премий и стимулирующих выплат сотрудникам организации, а также несуществующему делопроизводителю, женщина обязала подчиненных возвращать ей часть полученных денежных средств. Таким образом из бюджета города было похищено почти 1,5 миллиона рублей», сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Также судом удовлетворен иск прокурора в интересах муниципалитета о взыскании похищенных денег. Женщину взяли под стражу в зале суда.Дело расследовал Правобережный МСО СУ СК России по Липецкой области.«Следователем регионального СК России проведена кропотливая работа по сбору доказательств, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз. С целью возмещения ущерба, причиненного осуждённой, в ходе следствия арестовано ее имущество», — добавили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.Ранее соучастница заведующей также выслушала обвинительный приговор — она получила два года условно со штрафом за служебный подлог и мошенничество (по части второй статьи 292 УК РФ и части третьей статьи 159 УК РФ).