Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Залил в бак топливо и уехал: укравшего бензин на АЗС липчанина нашли
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от отравления угарным газом
Происшествия
Ремонт теплосети на улице Терешковой завершен: началось заполнение системы
Общество
14-летний мальчик и взрослый пострадали в лобовом столкновении на дороге в Ссёлках
Происшествия
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
Общество
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Общество
Мороз и солнце в Липецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: анонимные угрозы школе, авария с теплом и пробка на Октябрьском мосту
Общество
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
70-летняя пенсионерка перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Общество
Общество
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
Жена хотела купить мужу-участнику СВО мотоцикл, но деньги ушли мошеннику
Происшествия
Над Липецком троилось Солнце
Общество
Ельчанин вырастил 31 куст конопли
Происшествия
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
Подросток и 20-летний парень задержаны за магазинные кражи
Происшествия
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
Происшествия
715
сегодня, 14:35
2

В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»

Мошенники создали в Интернете целую сеть для подделки миграционных документов, убеждая клиентов в легальности услуг.

В Липецке задержаны организатор и технический специалист организованной группы, которая под видом официального оформления регистраций обманывала российских и иностранных граждан.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, аферисты размещали рекламу на специально-созданных сайтах, в социальных сетях и мессенджерах, предлагая регистрацию в России и внесение данных в «ведомственную базу». За деньги они изготавливали и отправляли клиентам поддельные документы через службы доставки.

При обысках изъяты бланки миграционных форм, поддельные гербовые печати и штампы, а также компьютерная техника и средства связи. По предварительным данным, с 2024 по 2025 год мошенники совершили более 800 преступлений, а их незаконный доход мог превысить 19 миллионов рублей.

Похищенные деньги они конвертировали в криптовалюту.

Задержанным предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция устанавливает соучастников задержаных.
мошенничество
Комментарии (2)

Сначала новые
Хм
23 минуты назад
А как в итоге изъять у них криптовалюту? Вопросик.
Магомед
сегодня, 14:48
Ужас!
