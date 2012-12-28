В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»

Мошенники создали в Интернете целую сеть для подделки миграционных документов, убеждая клиентов в легальности услуг.

В Липецке задержаны организатор и технический специалист организованной группы, которая под видом официального оформления регистраций обманывала российских и иностранных граждан.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, аферисты размещали рекламу на специально-созданных сайтах, в социальных сетях и мессенджерах, предлагая регистрацию в России и внесение данных в «ведомственную базу». За деньги они изготавливали и отправляли клиентам поддельные документы через службы доставки.При обысках изъяты бланки миграционных форм, поддельные гербовые печати и штампы, а также компьютерная техника и средства связи. По предварительным данным, с 2024 по 2025 год мошенники совершили более 800 преступлений, а их незаконный доход мог превысить 19 миллионов рублей.Похищенные деньги они конвертировали в криптовалюту.Задержанным предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.Полиция устанавливает соучастников задержаных.