Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Оживлённый перекрёсток в Липецке перекрыли из-за комунальной аварии
Общество
Кубанская клубника дешевеет — липецкая на подходе
Общество
На полутора десятках улиц отключат электричество
Общество
Липчанка попросила родственницу посидеть с ребёнком и лишилась дорогого браслета
Происшествия
Под Ельцом утонул мужчина
Происшествия
В Липецкой области ветрено, дождливо и до +24
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
Общество
Воздушную опасность отменили под утро
Происшествия
Над областью ночью перехвачены БПЛА
Происшествия
У 53-летнего липчанина нашли коньяк в канистре и 500 бутылок палёного алкоголя
Происшествия
Читать все
Оживлённый перекрёсток в Липецке перекрыли из-за комунальной аварии
Общество
Липчанка попросила родственницу посидеть с ребёнком и лишилась дорогого браслета
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат электричество
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
Общество
Под Ельцом утонул мужчина
Происшествия
В Липецкой области ветрено, дождливо и до +24
Погода в Липецке
Велосипедист погиб под колесами «ВАЗа»
Происшествия
Над областью ночью перехвачены БПЛА
Происшествия
У 53-летнего липчанина нашли коньяк в канистре и 500 бутылок палёного алкоголя
Происшествия
Воздушную опасность отменили под утро
Происшествия
Читать все
Общество
1646
сегодня, 07:00
5

Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться

Нас ждут дожди, концерты и рассказ о трагедии известных людей.

Дожди

В Липецке прохладно для конца мая – +20 до +22 градусов, днём возможны кратковременные дожди и грозы.

_DSC383212.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Айвазовского, 7;
- ул. Б.Хмельницкого, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 8, 10;
- ул. Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10а, 10б, 10а лит.б, 12, 12а, 12а/1, 12а/2, 12б, 12б/1, 14, 14/1, 14б, 14а корп. 1, 14а корп. 3, 16,16а, 16б, 18, 61;
- ул. Крылова, 63, 63а;
- ул. Папина, 3, 3а, 3б, 3д 4, 4а, 4б, 4 корп. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 13, 17, 17а, 17б, 19б, 19в, 21/3;
- ул. Студенческий городок, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11а, 12, 12а, 15, 15а, 16, 17, 23, 26;
- ул. Юных Натуралистов, 1, 3, 4, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15;
- пр-т Победы, 22, 22а.

photo_2024-07-13_05-54-49.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Б.Хмельницкого, Доватора, Достоевского, Крылова.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 40 лет Октября;
- ул. Андрея Смыслова, 1, 3, 4, 4а;
- ул. Баумана, 1б, 301б;
- ул. В.П. Газина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12а;
- ул. Депутатская;
- ул. Индустриальная, 1, 2, 2а;
- ул. Киевская, 41, 51, 51а, 51б, 52;
- ул. Крымская 1-я, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
- ул. Студеновская, 195;
- ул. Ушинского, 1, 1а, 3, 4, 8;
- ул. Циолковского, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 31а.
- пр-т Победы, 51а;
- пл. Заводская, 2, 4;
- пл. К.С. Константиновой, 1, 4, 5, 6, 7;
- пер. Виноградный, 16.

tuxv9q5kvzmkr19t7rrvemnb1i5elj6f.jpg

Пробки

Тысячи машин после выходных вернутся на дороги, поэтому сегодня без этого приложения не обойтись.


Трагедия известных людей

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдет лекция «Знаменитые отцы и матери русского Серебряного века или Продолжения не будет» (12+).

0005-О.-Л.-Делла-Вос-Кардовская-Портрет-А.А.-Ахматовой.-1914-год-пастель.jpg

Анна Ахматова

Читает филолог Лариса Михайлова. Анна Ахматова и Марина Цветаева — матери. Иван Бунин, Максим Горький, Александр Блок, Владимир Маяковский — отцы. Почему для этих талантливых людей не было счастья в семейной жизни и родительстве? Почему всё так печально? Это случайно или обусловлено одной общей закономерностью?

Концерт

В 17:30 в Детской музыкальной школе №5 (пр-т Мира, 15а) состоится концерт «Связь поколений» (0+).

KNNxRfaLwQZLhHJB4GqNOVwcthzXxfu2b8-66G5gBM3nA0XFaGf-OgWiO5ZzkTQiXG3xmO5z_gn-kjsxfauUvwlI.jpg

Отчётный концерт учеников школы.

Хоровой праздник

В 19:00 в большом зале Детской школы искусств №1 им. М.И.Глинки пройдёт концерт «Огонёк добра» (6+).

oA8SWM5FreKtzrVQUmnCYSVRaRI-WxWudKhC5kcfsw22_ygPBXpLLEj8NwuaxkVqtwdP6ZGI7tlvd6baU6JjTpj_.jpg

Выступать будут различные хоровые коллективы, которые продемонстрируют зрителям всё то, чему научились за минувший год в школе.

Цена выпускного

В Липецке сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 15 000 рублей, а для 11 класса — 20 000 рублей. 13% сообщили SuperJob, что 9 классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше — 7%.

3ew8gd36eog8ccjf9gr3plz8iyvy84xo.jpg

Отдельная строка бюджета — выпускной наряд. Одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в 18 000 рублей, для дочери — в 16 000 рублей. В 11 классе ситуация меняется — наряды дочерей обходятся дороже: на юношей тратят в среднем 19 000 рублей, на девушек — 22 500 рублей.

23% родителей сыновей-девятиклассников не покупают специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 18%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 15% среди родителей юношей и 11% среди родителей девушек.

Курс валют перестал интересовать липчан

За курсом доллара следят только 19% липчан, за курсом евро – 13%, выяснили в ходе опроса сотрудники Superob.

Биржевые торги долларом США и евро прекратились 13 июня 2024 года. С 27 декабря 2024 года Банк России устанавливает официальные курсы, объединяя данные биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. На этом фоне интерес экономически активных граждан к валютным котировкам продолжает падать.

0J2A0589 копия.jpg

Примерный портрет человека, который не перестал следить за ситуацией на валютном рынке: высшее образование (курсы интересуют 25% его обладателей), высокий доход – от 150 тысяч рублей в месяц (31%).

Остальные же продолжают удивлять экономической «эрудицией»: «Зачем нам курсы валюты, мы зарплату в рублях получаем!». Получаете в рублях, а покупаете через посредников чаще всего в валюте – импортные товары, например китайские. Или товары, произведённые на импортом оборудовании.

Дорогие липчане! Заключительная майская неделя наверняка подарит немало новостей. Не пропустить важную информацию вам поможет лента новостей GOROD48: она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!



Сегодня в Липецке
2
0
0
2
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Родитель
42 минуты назад
Что вы пристали с этой одеждой? Она покупается не на 1 раз и пригодится не только для выпускного. Наконец-то у молодёжи появится хоть один нормальный костюм или платье.
Ответить
Гриша
53 минуты назад
Деньги на ветер
Ответить
Экономист
сегодня, 08:28
Липчане следят за кредитами и микрозаймами. Им не до валюты.
Ответить
65+
сегодня, 08:24
Люди с жиру бесятся стали выпускные устраивать с детского сада . Правительству надо ещё поднять на всё цены чтобы большинству было не до выпускных . У нас в ССССР когда все жили одинакова и получали зарплату фиксированную только на пропитание ещё что-то одеть чтобы пойти на работу , такого бардака небыла .
Ответить
Антон
53 минуты назад
ага, одинаково. про партноменклатуру не забывай
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить