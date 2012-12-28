Над областью ночью перехвачены БПЛА

173 БПЛА самолетного типа сбиты этой ночью над 14 регионами страны, в том числе Липецкой областью, сообщает Минобороны РФ.В числе атакованных регионов также Белгородская, Брянская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Московский регион и Крым.Красный уровень тревоги «Угроза атаки БПЛА» действовал в Липецкой области с 22:20 до пяти утра. Около шести утра дан отбой желтому уровню «Воздушная опасность».