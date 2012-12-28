С 1 июня в Липецке повышаются на 4 рубля цены за проезд
Соответствующий приказ подписала региональный министр торговли и ценовой политики Елена Мещерякова.
«В ходе рассмотрения представленных документов специалисты министерства детально изучили экономическую обоснованность представленных материалов. Каждый пункт расходов был рассмотрен отдельно, а затраты, не относящиеся к регулируемому виду деятельности, были исключены из расчета. В результате к экономически обоснованным отнесены только те издержки, которые обусловлены объективными инфляционными процессами. Действующие тарифы на одну поездку уже длительное время не покрывают реальных затрат на организацию перевозок. В последние годы существенно выросли цены на запасные части, автошины, горюче-смазочные материалы, коммунальные услуги и другие расходные материалы. Кроме того, для привлечения и удержания квалифицированных водителей важно поддерживать достойный уровень оплаты их труда. Эта необходимость также была учтена при формировании нового тарифа», — сообщила GOROD48 Елена Мещерякова.
Взвесив все «за» и «против» в ведомстве пришли к выводу, что себестоимость перевозок в Липецке составила более 45 рублей за поездку.
Учитывая высокую социальную значимость пассажирских перевозок, министерство приняло решение о повышении тарифов в Липецке с 1 июня при оплате проезда по карет — 35 рублей (ранее — 31 рубль), при оплате наличными — 40 рублей (ранее — 36 рублей).
Напомним, последний раз цены на проезд в Липецке увеличивались год назад, тогда увеличение составило 2 рубля.
