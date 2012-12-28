Общество
156
10 минут назад

С 1 июня в Липецке повышаются на 4 рубля цены за проезд

Соответствующий приказ подписала региональный министр торговли и ценовой политики Елена Мещерякова.

С 1 июня в Липецке дорожает проезд в общественном транспорте. В региональном министерстве торговли и ценовой политики проанализировали заявления автотранспортных предприятий, которые просили поднять цены на проезд от 36 до 48 рублей по карте.

«В ходе рассмотрения представленных документов специалисты министерства детально изучили экономическую обоснованность представленных материалов. Каждый пункт расходов был рассмотрен отдельно, а затраты, не относящиеся к регулируемому виду деятельности, были исключены из расчета. В результате к экономически обоснованным отнесены только те издержки, которые обусловлены объективными инфляционными процессами. Действующие тарифы на одну поездку уже длительное время не покрывают реальных затрат на организацию перевозок. В последние годы существенно выросли цены на запасные части, автошины, горюче-смазочные материалы, коммунальные услуги и другие расходные материалы. Кроме того, для привлечения и удержания квалифицированных водителей важно поддерживать достойный уровень оплаты их труда. Эта необходимость также была учтена при формировании нового тарифа», — сообщила GOROD48 Елена Мещерякова.

Взвесив все «за» и «против» в ведомстве пришли к выводу, что себестоимость перевозок в Липецке составила более 45 рублей за поездку.

Учитывая высокую социальную значимость пассажирских перевозок, министерство приняло решение о повышении тарифов в Липецке с 1 июня при оплате проезда по карет — 35 рублей (ранее — 31 рубль), при оплате наличными — 40 рублей (ранее — 36 рублей).

Напомним, последний раз цены на проезд в Липецке увеличивались год назад, тогда увеличение составило 2 рубля.
