Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
сегодня, 10:01
С 22 мая в Липецкой области ищут 42-летнего отца и 18-летнего сына
22 мая они выехали на автомобиле «Дэу Матиз» синего цвета и не вернулись домой.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 23 мая заявление о пропаже без вести двух человек поступило в полицию от родственников мужчин. Сотрудники оперативных подразделений занимаются их розыском.
ДТП с участием такого автомобиля не было.
Известно, что отец поехал за сыном из села Спешнево-Ивановское в Липецк, забрал его из колледжа и потом оба пропали.
Как сообщает «Поиск пропавших детей-Липецк», к поискам пропавших привлечено более 11 экипажей волонтеров Данковского подразделения «Поиск пропавших детей» — а это более 50 человек. Из техники в поисках задействовано два мотоцикла, шесть квадроциклов, два квадрокоптера. Волонтеры применяют тепловизор
