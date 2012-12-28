С 22 мая в Липецкой области ищут 42-летнего отца и 18-летнего сына

В Липецкой области пропали 42-летний Алексей Крапивин и его 18-летний сын Артём Крапивин — жители села Спешнево-Ивановское Данковского округа.22 мая они выехали на автомобиле «Дэу Матиз» синего цвета и не вернулись домой.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 23 мая заявление о пропаже без вести двух человек поступило в полицию от родственников мужчин. Сотрудники оперативных подразделений занимаются их розыском.ДТП с участием такого автомобиля не было.Известно, что отец поехал за сыном из села Спешнево-Ивановское в Липецк, забрал его из колледжа и потом оба пропали.Как сообщает «Поиск пропавших детей-Липецк», к поискам пропавших привлечено более 11 экипажей волонтеров Данковского подразделения «Поиск пропавших детей» — а это более 50 человек. Из техники в поисках задействовано два мотоцикла, шесть квадроциклов, два квадрокоптера. Волонтеры применяют тепловизор





