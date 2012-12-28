Для туристов заработала «горячая линия»

Открыта «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг.

С 25 мая по 7 июня Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проводит «горячую линию» по защите прав потребителей туристских услуг.Специалисты управления проконсультируют жителей области по вопросам, связанным с качеством и безопасностью предоставления услуг отдыха и туризма.«Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу — с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 12:45). Звонить можно в отдел защиты прав потребителей по телефонам: 8(4742) 74-06-00, 30-88-69, 30-88-64, в отдел управления в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском округах: 8(47467) 2-07-78, 8(47467) 2-66-65, в в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском округах: 8(47471) 2-14-21, 8 (47471) 2-11-41, в Данковском и Чаплыгинском округах, Лев-Толстовском районе: 8(47465) 6-23-90, 8(47465) 6-24-62, в Грязинском, Добринском, Усманском округах: 8(47461) 2-10-77, 8(47461) 2-44-12, в Лебедянском, Краснинском округах: 8(47466) 5-24-57, 8(47466) 5-24-55.