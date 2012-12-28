В многоэтажке на улице Звездной тушили пожар

Очаг возгорания находился на балконе. Пожарные уже справились с огнем.

В вашем браузере отключен JavaScript

В многоэтажке на улице Звездной тушили пожарОчаг возгорания находился на балконе. Пожарные уже справились с огнем.Сегодня на четвертом этаже дома №16 по улице Звездной в Липецке произошел пожар. Огонь тушили несколько пожарных расчетов. Была использована автолестница.По предварительный данным, на балконе загорелся бытовой хлам.