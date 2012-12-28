Все новости
Происшествия
392
40 минут назад
8

70-летняя пенсионерка перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей

Женщину обманывали с ноября по декабрь.

70-летняя пенсионерка перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей. Мошенники обманывали её с ноября по декабрь прошлого года. Помимо уговоров в ход шли угрозы — пенсионерку пугали уголовной ответственностью якобы за финансирование ВСУ. Вчера, как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина 
обратилась в полицию.

26 января зарегистрировано еще несколько заявлений о мошенничестве.

24-летняя девушка отправила на «безопасный счёт» 18 000 рублей.

51-летняя женщина хотела купить запчасти на «Ауди» и перевела продавцу-мошеннику 147 000 рублей.

А 69-летнюю пенсионерку ещё 13 января обрадовали зачислением единовременной выплаты, она продиктовала код и с её карты списали всё, что там было — более 53 000 рублей.
мошенничество
Комментарии (8)

СССР
14 минут назад
Домашний телефон СМС вам не пришлет, самый безопасный! Смартфоны вас погубят!!!
Ответить
Виктор
18 минут назад
У нас в стране деньги только у пенсионеров
Ответить
Гостья
1 минуту назад
У меня одноклассница 38 лет стажа + 3 тыс по группе и всего 16 + 3 - 19 тыс Спрашиваю почему так мало - говорит была маленькая зарплата. А сколько таких? Это уборщицы, дворники, санитарки, нянечки, посудомойщицы, повара. То есть все те, без которых мы повязли бы в грязи, и мной очень уважаемые люди.
Ответить
Умный
25 минут назад
Еще одна бедная старушка!
Ответить
И снова
26 минут назад
Мошенничество через мобильную связь. Куда смотрит Роскомнадзор?
Ответить
Бабушка
27 минут назад
Люди, что ж вы такие легковерные-то? Неужели вас никто в жизни никогда не обманывал? Выкиньте вы уже свои смартфоны, заведите телефон с кнопками, без интернета. И не берите трубку, когда звонят с незнакомых номеров.
Ответить
Вот
4 минуты назад
Совершенно права бабушка.
Ответить
Непробиваемые
32 минуты назад
Прям бальзам на душу от радости за благосостояние наших жителей. Вот только один вопрос, зачем они обращаются в полицию?
Ответить
