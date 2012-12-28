Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
«Дорожное агентство Липецкой области» требует с подрядчика по строительству «Восточного обхода» 79,5 миллиона рублей
Происшествия
392
40 минут назад
8
70-летняя пенсионерка перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей
Женщину обманывали с ноября по декабрь.
обратилась в полицию.
26 января зарегистрировано еще несколько заявлений о мошенничестве.
24-летняя девушка отправила на «безопасный счёт» 18 000 рублей.
51-летняя женщина хотела купить запчасти на «Ауди» и перевела продавцу-мошеннику 147 000 рублей.
А 69-летнюю пенсионерку ещё 13 января обрадовали зачислением единовременной выплаты, она продиктовала код и с её карты списали всё, что там было — более 53 000 рублей.
0
0
1
0
1
Комментарии (8)