70-летняя пенсионерка перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей

Женщину обманывали с ноября по декабрь.

70-летняя пенсионерка перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей. Мошенники обманывали её с ноября по декабрь прошлого года. Помимо уговоров в ход шли угрозы — пенсионерку пугали уголовной ответственностью якобы за финансирование ВСУ. Вчера, как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщинаобратилась в полицию.26 января зарегистрировано еще несколько заявлений о мошенничестве.24-летняя девушка отправила на «безопасный счёт» 18 000 рублей.51-летняя женщина хотела купить запчасти на «Ауди» и перевела продавцу-мошеннику 147 000 рублей.А 69-летнюю пенсионерку ещё 13 января обрадовали зачислением единовременной выплаты, она продиктовала код и с её карты списали всё, что там было — более 53 000 рублей.