Упавшие деревья перегородили дороги на Липовской и Космонавтов

На улице Космонавтов работу спасателей, которые убрали препятствия и восстановили движение транспорта, сняли на видео.

За выходные спасатели трижды убирали в Липецке упавшие деревья. Как рассказали GOROD48 в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка, деревья падали на тротуары и дороги на улицах Липовской и Космонавтов, а также в посёлке Дачный.На улице Космонавтов работу спасателей, которые убрали препятствия и полностью восстановили движение транспорта, сняли на видео.Всего с начала прошлой недели спасатели 10 раз убирали упавшие деревья.Сегодня снова ожидается усиление ветра — скорость его порывов может достигать 18 м/с. Липчанам советуют держаться подальше от высоких деревьев и проводов и не парковать рядом с ними машины.