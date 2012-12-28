В Липецкой области ветрено, дождливо и до +24

После аномальной жары температура плавно опускается ниже нормы.

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области продолжит влиять североатлантический циклон. При прохождении его атмосферных фронтов пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами. Порывы ветра будут усиливаться до 15-18 м/сек.









По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, ночью 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 15-18 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14, днем – от +19 до +24.





В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем – от +20 до +22 градусов.





День 25 мая стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 2 градуса тепла.

Среднесуточные температуры составят: 25 мая – 16 градусов тепла, что в пределах нормы, 26 и 27 мая – 12-14 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.