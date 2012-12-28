48-летний грязинец разместил в соцсети свастику и получил штраф

Грязинский городской суд штрафовал 48-летнего мужчину на 1500 рублей за размещение свастики в соцсети.Мужчину привлекли к административной ответственности по части первой статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».«В 2026 году мужчина на личной странице в социальной сети публично демонстрировал фото с нацистской символикой, а именно, свастику», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.