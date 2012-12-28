На полутора десятках улиц отключат электричество

25 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики – без света временно останутся жители 15 улиц.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 16 в Виноградном переулке, №№ 1, 3, 4, 4а по улице Андрея Смыслова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12а по улице Газина, №№ 2, 4 на площади Заводской, №№ 1б, 301б по улице Баумана, №№ 1, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой, № 195 по улице Студеновской, №№ 1, 1а, 3, 4, 8 по улице Ушинского, №№ 39, 41, 43, 45, 47, 49 по улице 1-й Крымской, №№ 1, 2, 2а по улице Индустриальной, №№ 451, 51, 51а, 51б, 52 по улице Киевской, № 51а по проспекту Победы, №№ 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 31а по улице Циолковского, обесточат улицы 40 лет Октября, Депутатскую.