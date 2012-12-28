Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
«Дорожное агентство Липецкой области» требует с подрядчика по строительству «Восточного обхода» 79,5 миллиона рублей
Происшествия
198
30 минут назад
Жена хотела купить мужу-участнику СВО мотоцикл, но деньги ушли мошеннику
Получатель денег установлен — это житель Самарской области, средства с него взыскивают через суд.
ОМВД России по Елецкому району также расследуется уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
1
1
0
0
1
Комментарии