Жена хотела купить мужу-участнику СВО мотоцикл, но деньги ушли мошеннику

Получатель денег установлен — это житель Самарской области, средства с него взыскивают через суд.

Прокуратура Елецкого района помогла жене участника СВО обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения и компенсации морального вреда: в июле прошлого года женщина хотела купить мужу мотоцикл «Ява» по объявлению, перевела 90 тысяч рублей продавцу — жителю Самарской области, однако мотоцикл так и не получила. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.ОМВД России по Елецкому району также расследуется уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».