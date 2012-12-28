В области продолжают тащить, все что плохо лежит

За выходные дни полицейские раскрыли три кражи: телефона, кошелька и мотоцикла.



Кражу телефона за 70 тысяч рублей по горячим следам раскрыли грязинские полицейские. Аппарат вечером 23 мая 72-летняя пенсионерка положила в пакет и прикрыла одеждой, когда решила искупаться в реке Матыра. Когда женщина находилась в воде, мимо ее вещей прошла группа мужчин. Пенсионерка тут же поплыла к берегу, и обнаружила что телефон исчез.Уже на следующий день оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого 32-летнего жителя Грязей. Телефон он успел продать. Сотовый у покупателя изъят.16 мая 30-летний житель Липецка забыл на лавочке во дворе на улице кошелек с 9 000 рублей и обручальным золотым кольцом стоимостью 20 000 рублей. Вернувшись во двор, кошелька он не обнаружил.«Установлена причастность к краже 42-летнего жителя Лебедянского района. Деньги он потратил по собственному усмотрению, похищенное кольцо у него изъято», — рассказали в полиции.Еще одну кражу, мотоцикла стоимостью 39 000 рублей, раскрыли лебедянские полицейские.Мотоцикл, на котором ездил 17-летний парень, пропал ночью с улицы Машиностроителей. Оказалось, его похитили 19-летние знакомые юноши, один из Лебедянского района, второй из Липецка.«Ночью они откатили мотоцикл от дома потерпевшего, завели его и липчанин на украденном мотоцикле уехал в Липецк. На грузовом лифте поднял его на 11-й этаж своего дома. Затем, чтобы скрыть следы преступления, перекрасил его в другой цвет и оставил себя для личного пользования. Похищенный мотоцикл изъят», — сообщает областное управление МВД.По всем фактам хищений возбуждены уголовные о кражах.