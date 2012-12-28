сегодня, 11:17
Как действовать, если в день ЕГЭ объявлена воздушная тревога?
Порядок действий участников экзаменов в случае введения красного уровня опасности утверждён оперштабом
Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 4 по 25 сентября.
Расписание основного периода ЕГЭ:
1 июня — история, литература, химия;
4 июня — русский язык;
8 июня — математика базового и профильного уровней;
11 июня — обществознание, физика;
15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);
18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.
Как сообщает Минпросвещение России, c 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.
Основной период ОГЭ для выпускников 9-х классов — со 2 июня по 6 июля, дополнительный — с 3 по 25 сентября.
Расписание основного периода ОГЭ:
2 июня — математика;
6 июня — информатика и иностранные языки;
9 июня — русский язык;
5, 16 и 19 июня — все предметы, за исключением русского языка и математики.
29 июня запланирован резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — для сдачи экзамена по русскому языку, 3 и 6 июля — для сдачи экзамена по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.
