Общество
654
сегодня, 11:17
1

Как действовать, если в день ЕГЭ объявлена воздушная тревога?

Порядок действий участников экзаменов в случае введения красного уровня опасности утверждён оперштабом

Оперативный штаб Липецкой области утвердил порядок действий участников ЕГЭ и ОГЭ, в случае введения красного уровня опасности.

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 4 по 25 сентября.

Расписание основного периода ЕГЭ:

1 июня — история, литература, химия;
4 июня — русский язык;
8 июня — математика базового и профильного уровней;
11 июня — обществознание, физика;
15 июня — биология, география, иностранные языки (письменная часть);
18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть), информатика.

Как сообщает Минпросвещение России, c 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.

Основной период ОГЭ для выпускников 9-х классов — со 2 июня по 6 июля, дополнительный — с 3 по 25 сентября.

Расписание основного периода ОГЭ:

2 июня — математика;
6 июня — информатика и иностранные языки;
9 июня — русский язык;
5, 16 и 19 июня — все предметы, за исключением русского языка и математики.

29 июня запланирован резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — для сдачи экзамена по русскому языку, 3 и 6 июля — для сдачи экзамена по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.
Комментарии (1)

41 минуту назад
Порядок действий не менялся более полувека.
