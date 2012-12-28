Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Погода в Липецке
35 минут назад
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +1
Теплые дни промчатся транзитом — после стремительного потепления также резко похолодает.
Среднесуточные температуры составят: 28 января — 7 градусов мороза, что в пределах нормы, 29 января — 1 градус мороза, что на 6 градусов выше нормы, 30 января — 11 градусов мороза, что на 3-4 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем снег и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -10 до -15, днем — от -4 до +1 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем снег и мокрый снег. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.
День 28 января стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 28 градусов мороза.
