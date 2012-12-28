Все новости
Происшествия
426
24 минуты назад
4

Залил в бак топливо и уехал: укравшего бензин на АЗС липчанина нашли

33-летнего мужчину подозревают в двух кражах.

33-летнего липчанина подозревают в двух кражах бензина с АЗС: в полицию обратился администратор одной из автозаправочных станций.

«Подозреваемый, воспользовавшись тем, что на заправке действует система постоплаты, залил в бак топливо и уехал. Своё лицо он тщательно старался спрятать под капюшоном. Полицейскими установлена его причастность к двум похожим эпизодам. Ущерб превысил 5 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

Возбуждены уголовные дела по части первой статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой – до двух лет лишения свободы.
