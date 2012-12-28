Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Культура
сегодня, 10:06
В Липецке объявили конкурс масленичных чучел
Их будут выбирать по трём номинациям.
Заявки ждут до 15 февраля на электронную почту: konkurs-dk.ru@yandex.ru
22 февраля победителей объявят в рамках большого народного гуляния «Широкая русская масленица», которое пройдёт на улице Ударников в Доме культуры «Рудничный».
Подробности конкурса можно найти по ссылке, а задать вопросы по телефону: 40-01-87.
