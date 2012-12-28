Общество
4254
сегодня, 14:23
8

Алексея Крапивина нашли убитым рядом с машиной

Возбуждено уголовное дело.

В лесном массиве в Лебедянском округе найден автомобиль «Дэу Матиз» синего цвета. А рядом с ним обнаружено тело пропавшего 22 мая Алексея Крапивина с признаками насильственной смерти.

По факту исчезновения 42-летнего Алексея Крапивина и его 18-летнего сына Артёма Крапивина — жителей села Спешнево-Ивановское Данковского округа возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй 105 УК РФ «Убийство двух лиц».
 
«По данным следствия, 22 мая 42-летний житель Данковского округа вместе с сыном на своем автомобиле возвращался из Липецка. Однако мужчины домой не вернулись и перестали выходить на связь. По факту их безвестного исчезновения родственники обратились в правоохранительные органы. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело и организованы оперативно-розыскные мероприятия с привлечением волонтёров», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Сына погибшего ещё ищут.
Комментарии (8)

Елена
8 минут назад
Ужасная трагедия! Искренние соболезнования родным и близким.
Жесть
11 минут назад
А может жена, всё таки знает, но молчит.
Лиза
12 минут назад
Какой ужас!!!
Версия
13 минут назад
Может кого подвезли по пути.
Ужас
20 минут назад
какой!!! А про сына что-то известно?
Animal planet.
7 минут назад
Скорее всего сын причастен,но утверждать не буду.
Тур
24 минуты назад
Жесть
Алина
28 минут назад
Ужас!!! Как так??? Соболезнуем ((((
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
