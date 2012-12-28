Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной в 2026 году и почему некоторые липчане начали от него отказываться
Общество
4254
сегодня, 14:23
8
Алексея Крапивина нашли убитым рядом с машиной
Возбуждено уголовное дело.
По факту исчезновения 42-летнего Алексея Крапивина и его 18-летнего сына Артёма Крапивина — жителей села Спешнево-Ивановское Данковского округа возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй 105 УК РФ «Убийство двух лиц».
«По данным следствия, 22 мая 42-летний житель Данковского округа вместе с сыном на своем автомобиле возвращался из Липецка. Однако мужчины домой не вернулись и перестали выходить на связь. По факту их безвестного исчезновения родственники обратились в правоохранительные органы. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело и организованы оперативно-розыскные мероприятия с привлечением волонтёров», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Сына погибшего ещё ищут.
0
44
10
1
3
Комментарии (8)