На пешеходном переходе сбили 20-летнюю девушку
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
19-летний парень ночью погиб на улице Стаханова
Происшествия
Автобус горел на улице Московской
Происшествия
Драку у киоска на Липовской записала камера наблюдения: 40-летний липчанин арестован
Происшествия
Правительство Липецкой области продает кроссовер «Ниссан Террано»
Общество
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
31 декабря 28-летний водитель сел пьяным за руль и попал в смертельное ДТП
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: концерт мировой звезды, липчане уже начали ходить на работу, как зомби
Общество
Липчане жалуются на неработающие кнопочные светофоры
Общество
Юлия Брунцева снова просила заменить лишение свободы на принудительные работы
Происшествия
На Соколе второй день нет воды из-за сложного ремонта на улице Сокольской
Общество
83-летний пенсионер нарвался на мошенников при покупке пистолета по объявлению
Происшествия
Пожар возник Липецком филиале РАНХиГС
Происшествия
Крещенские купания в Липецке прекратят в случае опасности атаки БПЛА
Общество
Легковой автомобиль въехал в школьный автобус
Происшествия
21-летний липчанин нарвался на мошенников при покупке билетов в театр
Происшествия
Ручей потек по улице Стаханова в 15-градусный мороз
Общество
За некачественный смартфон с магазина взыскали более 575 000 рублей
Общество
В мире
57
сегодня, 11:50

На Солнце образовалась крупная корональная дыра необычной формы

На Солнце сформировалась новая крупная корональная дыра необычной формы. Ученые отмечают, что процесс образования корональных дыр активизировался после пика солнечного цикла в октябре–декабре 2024 года.

На Солнце сформировалась крупная корональная дыра редкой конфигурации, похожей на единицу, — рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевернутую цифру «1», хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть. Высота «цифры» — около 1 млн км», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

Ученые отметили, что активное появление корональных дыр связано со спадом солнечной активности после прохождения пика, который пришелся на октябрь – декабрь 2024 года. Этот процесс начался еще в первые месяцы прошлого года и тогда стал причиной заметного увеличения числа магнитных бурь. По данным специалистов, текущее состояние Солнца указывает на сохранение этой тенденции. В лаборатории прогнозируют, что в 2026 году количество магнитных бурь может превысить показатели предыдущих лет.

Отмечается, что в целом, рост числа магнитных бурь может продолжаться ещё не менее двух лет, примерно до 2028 года, после чего должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов. По тем же причинам ближайшие 2 года будут благоприятны для наблюдения северных сияний.

В ИКИ РАН 15 января сообщили, что на Солнце произошла вторая сильная вспышка M-класса в 2026 году. Кроме того, в лаборатории указали, что, несмотря на определение вспышки как средней по силе, ее влияние на Землю не ощущалось. Следующие события, как предполагается, могут произойти в течение одного-двух дней, хотя прогнозы на основе цифр не имеют научной основы.
Солнце
корональная дыра
