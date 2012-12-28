Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
На Солнце образовалась крупная корональная дыра необычной формы
На Солнце сформировалась новая крупная корональная дыра необычной формы. Ученые отмечают, что процесс образования корональных дыр активизировался после пика солнечного цикла в октябре–декабре 2024 года.
«На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевернутую цифру «1», хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть. Высота «цифры» — около 1 млн км», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.
Ученые отметили, что активное появление корональных дыр связано со спадом солнечной активности после прохождения пика, который пришелся на октябрь – декабрь 2024 года. Этот процесс начался еще в первые месяцы прошлого года и тогда стал причиной заметного увеличения числа магнитных бурь. По данным специалистов, текущее состояние Солнца указывает на сохранение этой тенденции. В лаборатории прогнозируют, что в 2026 году количество магнитных бурь может превысить показатели предыдущих лет.
Отмечается, что в целом, рост числа магнитных бурь может продолжаться ещё не менее двух лет, примерно до 2028 года, после чего должна начаться стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов. По тем же причинам ближайшие 2 года будут благоприятны для наблюдения северных сияний.
В ИКИ РАН 15 января сообщили, что на Солнце произошла вторая сильная вспышка M-класса в 2026 году. Кроме того, в лаборатории указали, что, несмотря на определение вспышки как средней по силе, ее влияние на Землю не ощущалось. Следующие события, как предполагается, могут произойти в течение одного-двух дней, хотя прогнозы на основе цифр не имеют научной основы.
