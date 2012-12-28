Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Общество
182
39 минут назад
2
В пострадавших от атаки беспилотников квартирах ельчан вставляют новые окна
Окна были затянуты плёнкой с 6 января.
Временную герметизацию повреждённых остеклений провели уже на следующий день после атаки. А 7 января в городе заработала специальная комиссия по оценке ущерба, которая составила заключения по повреждениям. Специалисты также провели замеры всех поврежденных оконных проемов — и вот окна начали менять.
«Мы прикладываем максимум усилий, чтобы завершить восстановление остекления в кратчайшие сроки и с соблюдением всех технических норм. Понимаю, что данная ситуация создает вам неудобства, и искренне благодарю за проявленное терпение и понимание», — ранее сообщал Вячеслав Жабин.
Напомним, во время атаки 5 января в Ельце и Елецком округе пострадали две женщины: одна получила баротравму, вторая — осколочные ранения.
0
0
0
2
1
Комментарии (2)