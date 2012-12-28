Сегодня в Липецке: юбилей лучшего отечественного кинофильма, чего хотят женщины сильнее, чем материнского капитала

Встречаем зиму концертом, рассказом о кино и семинаром по управлению стрессом.

В первый день зимы в Липецке от 0 до +2 градусов и без существенных осадков.









- пр-д Сиреневый, 3.









А вот плановых отключений света сегодня не предвидится.









Выпускник ВГИКа Колбаско поделится воспоминаниями знаменитых кинематографистов-педагогов, которые они рассказывали студентам-киношникам на учебных занятиях. «Броненосец «Потёмкин» стал настоящим международным блокбастером 1925 года, который в одночасье сделал Сергея Эйзенштейна одним из самых известных режиссеров планеты.









В 1978 году «Броненосец «Потёмкин» возглавил список ста самых лучших фильмов всех времен и народов согласно опросу сотен киноведов из 59 стран мира. Парадоксально, «Броненосец…» пришелся по вкусу даже Йозефу Геббельсу. В 1933 году на встрече с кинематографистами министр пропаганды Третьего Рейха оценил ленту: «Это чудесный фильм. С кинематографической точки зрения он бесподобен».

В 19:00 в галерее современного искусства «Буксир» можно послущать отличную музыку на камерном концерте «Лики музыки — голос души» (6+).









В программе произведения Д.Шостаковича, С.Рахманинова, Д.Кабалевкого.





Как бороться со стрессом

В 11:00 в Центре управления регионом (ул. Первомайская, 55) состоится встреча-семинар по животрепещущей теме «Управление стрессом» (16+).





















При этом 11% опрошенных не отказались бы от финансовой поддержки. 10% были бы благодарны за дополнительный выходной на неделе или добавочные дни к госотпуску.









5% мечтают, чтобы их компании взяли на себя организацию досуга подрастающего поколения: праздников, мастер-классов, развлекательных мероприятий. Подарков детям на Новый год хотели бы 3%, путевок в оздоровительные лагеря и на базы отдыха — 2%.





Женщины быстрее привыкли к новшествам: самостоятельно сканировать товары предпочитают 58% представительниц «прекрасной половины».







