Общество
354
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: юбилей лучшего отечественного кинофильма, чего хотят женщины сильнее, чем материнского капитала

Встречаем зиму концертом, рассказом о кино и семинаром по управлению стрессом.

Декабрь пока без снега

В первый день зимы в Липецке от 0 до +2 градусов и без существенных осадков.

DSC0716012.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ расстанутся с удобствами:

- ул. 9 Мая, 2, 4, 4 корп. 1;
- ул. М.И. Неделина, 7, 9, 11, 13;
- ул. Мичурина, 4, 12;
- пр-т 60 лет СССР, 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6;
- пр-т Мира, 38, 44;
- пр-т Победы, 87а, 87а/1, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 93б/1, 95, 101, 106, 108б, 110, 112б,114/1;
- пр-д Сиреневый, 3.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

В это же время встречать зиму без удобств приготовиться обитателям частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.

Свет в окошке

А вот плановых отключений света сегодня не предвидится.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

Пробки

По понедельникам двигаться по городу всегда непросто. Палочкой-выручалочкой могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.


Фильм, который нравится всем

В 15:30 в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16) киновед Алексей Колбаско поделится малоизвестными фактами о фильме «Броненосец Потёмкин» к 100-летию со дня выхода картины на экраны (6+).

Выпускник ВГИКа Колбаско поделится воспоминаниями знаменитых кинематографистов-педагогов, которые они рассказывали студентам-киношникам на учебных занятиях. «Броненосец «Потёмкин» стал настоящим международным блокбастером 1925 года, который в одночасье сделал Сергея Эйзенштейна одним из самых известных режиссеров планеты. 

291020_3bronenosec_potemkin.jpg

Кадр из фильма
В 1978 году «Броненосец «Потёмкин» возглавил список ста самых лучших фильмов всех времен и народов согласно опросу сотен киноведов из 59 стран мира. Парадоксально, «Броненосец…» пришелся по вкусу даже Йозефу Геббельсу. В 1933 году на встрече с кинематографистами министр пропаганды Третьего Рейха оценил ленту: «Это чудесный фильм. С кинематографической точки зрения он бесподобен».

Концерт

В 19:00 в галерее современного искусства «Буксир» можно послущать отличную музыку на камерном концерте «Лики музыки — голос души» (6+).

DSC_1533.JPG

Выступают солисты липецкого Дома музыки Татьяна Абдуллина (сопрано), Ольга Тонкошкур (фортепиано), Александр Попков, Анастасия Голосова (оба скрипка), Нина Еланская (Альт), Эльвира Фатишова (виолончель).

В программе произведения Д.Шостаковича, С.Рахманинова, Д.Кабалевкого.

Как бороться со стрессом

В 11:00 в Центре управления регионом (ул. Первомайская, 55) состоится встреча-семинар по животрепещущей теме «Управление стрессом» (16+).

DSC086312.jpg

Спикером выступит верифицированный лектор Российского общества «Знание» Ольга Митрошина. Жизнь в эпоху стабильности диктует свои правила – без управления стрессом никуда. Обязательная регистрация по ссылке.  

Цифровые удостоверения

Цифровые удостоверения пенсионеров ввело в обращение отделение Социального фонда России по Липецкой области.  Оформить его можно в личном кабинете на портале Госуслуг. Электронный документ – полноценная альтернатива привычному пластиковому удостоверению, он поможет пенсионерам легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях.

DSC0038412.jpg

Оформление документа не является обязательным, это выбор самого получателя выплат и льгот. Старые пластиковые пенсионные удостоверения и бумажные удостоверения в остаются действительными и не требуют замены. Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(800)100-00-01 в рабочее время

Женское счастье…

Каждой восьмой работающей липчанке сегодня не хватает гибкого графика, об этом в опросе SuperJob заявили 12% женщин. Многие дамы заявили, что гибкий график или удалённая работа для них даже важнее выплаты материнского капитала.

При этом 11% опрошенных не отказались бы от финансовой поддержки. 10% были бы благодарны за дополнительный выходной на неделе или добавочные дни к госотпуску.

vbeau8pcptwv3q4azxhb88p1exyo8uri.jpg

5% мечтают, чтобы их компании взяли на себя организацию досуга подрастающего поколения: праздников, мастер-классов, развлекательных мероприятий. Подарков детям на Новый год хотели бы 3%, путевок в оздоровительные лагеря и на базы отдыха — 2%.

Любопытный ответ дали 4% опрошенных: они хотели бы, чтобы работодатель не ругал их за больничные по уходу за детьми.

Кассиры – вымирающая профессия?

Количество липчан, оплачивающих покупки в супермаркетах на кассах самообслуживания (КСО) сравнялось с любителями традиционных касс, оба способа выбирают по 47% опрошенных SuperJob.

Женщины быстрее привыкли к новшествам: самостоятельно сканировать товары предпочитают 58% представительниц «прекрасной половины».

465-7eDn5iXzS4A.jpg

Любопытно, что сторонников традиционного способа оплаты больше среди липчан с зарплатой свыше 150 тысяч рублей – 56%. Действительно – зачем что-то менять, если жизнь удалась?

Дорогие липчане! С сегодняшнего дня и на три месяца все новости на GOROD48 – зимние. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
2
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
дилетант
сегодня, 08:42
мечты о гибком графике можно осуществить перейдя в статус самозанятого ?
Ответить
