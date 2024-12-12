Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого

Нас ждут занятие по азам архитектуры. музыкальный фильм по творчеству культовой группы и сытый звериный рык.

Зима всё ещё борется за свои права в Липецке: хотя днём и будет плюсовая температура – от 1 до 3 градусов, временами будет приниматься мокрый снег.









Софи собирается замуж и мечтает, чтобы к алтарю её привёл отец, но не знает, кто он, так как мать никогда не рассказывала о нём. Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим.









В 17:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится «Архитектурный воркшоп» (12+).









В 14:00 в липецком зоопарке (ул. К. Маркса, 9) пройдёт показательное кормление кошачьих (6+).









В 15:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится очередное заедание творческого объединения «Вязунчики» (18+).









В 14:00 в библиотеке «Проспект» (пр-т Победы, 85) будут праздновать всемирный день писателя (16+).









Противниками выступили 10% родителей: «Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения».









51% владельцев пунктов выдачи маркетплейсов предпочитают нанимать людей без опыта, но готовых учиться, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Опытные кандидаты являются приоритетом лишь для 35% нанимателей.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Доватора, 10а, 10б, 12, 12а, 12а/2, 12а/3, 12б, 12б/1, 14, 14/1, 14а корп. 1, 14а корп. 3, 14б, 14б стр. 1, 16, 16а, 18, 59, 61, 61а;- ул. Крылова, 63, 63а,;- ул. Папина, 4, 4 корп.1;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Б. Хмельницкого, Даватора, Крылова.С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:- ул. Баумана;- ул. Карбышева, 95;- ул. Рассветная;- ул. Сокольская;Угодить в ловушку на дороге можно в любое время – и утром, и вечером. Поэтому советуем не пренебрегать приложением.В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт первый веченний киновечер. Смотреть будут музыкальную комедию, основанную на песнях группы «ABBA», «Мамма MIA!». США, Великобритания, 2008. Режиссер Филлида ЛлойдАманда Сайфред, Мерил Стрип, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард.Софи собирается замуж и мечтает, чтобы к алтарю её привёл отец, но не знает, кто он, так как мать никогда не рассказывала о нём. Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим.В 17:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится «Архитектурный воркшоп» (12+).Азы архитектуры с преподавателем МАрхИ, членом Союза архитекторов России Анастасией Куцак. Ждут даже тех, кто никогда не учился проектировать дома и жилые кварталы, но хочет понять, как устроена архитектура и почему она про каждого из нас. Формат воркшопа — живой диалог, разбор примеров и практика.В 14:00 в липецком зоопарке (ул. К. Маркса, 9) пройдёт показательное кормление кошачьих (6+).Давно замечено, что на такие мероприятия приходит много народу. Зоопарк устраивает акции весной. Когда посещаемость немного падает. Между тем, львы и тигры хотят кушать каждый день.В 15:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится очередное заедание творческого объединения «Вязунчики» (18+).Для любителей вязания. Рекомендовано с 50 лет.В 14:00 в библиотеке «Проспект» (пр-т Победы, 85) будут праздновать всемирный день писателя (16+).Состоится творческая встреча с липецкими литераторами Владимиром Петровым и Андреем Пономарёвым. К слову, многие из вас хотя бы раз в жизни читали произведение липецкого писателя?81% липецких родителей одобряет запрет на использование смартфонов во время школьных занятий, подсчитали социологи SuperJob.90% учителей хотят исключить использование гаджетов во время учебного процесса и только 7% не поддержали запрет, аргументируя это тем, что гаджеты могут быть полезны, поскольку помогают быстро найти справочный материал.Противниками выступили 10% родителей: «Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения».51% владельцев пунктов выдачи маркетплейсов предпочитают нанимать людей без опыта, но готовых учиться, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Опытные кандидаты являются приоритетом лишь для 35% нанимателей.Процесс от отклика соискателя до его выхода на работу для 61% владельцев ПВЗ укладывается в неделю: 31% нанимают за 1-3 дня, еще 30% — за 4-7 дней