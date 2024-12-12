Все новости
Общество
419
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого

Нас ждут занятие по азам архитектуры. музыкальный фильм по творчеству культовой группы и сытый звериный рык.

Небольшой и мокрый снег

Зима всё ещё борется за свои права в Липецке: хотя днём и будет плюсовая температура – от 1 до 3 градусов, временами будет приниматься мокрый снег.

DSC_536812.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Доватора, 10а, 10б, 12, 12а, 12а/2, 12а/3, 12б, 12б/1, 14, 14/1, 14а корп. 1, 14а корп. 3, 14б, 14б стр. 1, 16, 16а, 18, 59, 61, 61а;
- ул. Крылова, 63, 63а,;
- ул. Папина, 4, 4 корп.1;
- ул. Стаханова, 18а.

photo_2024-12-12_07-01-26.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Б. Хмельницкого, Даватора, Крылова.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:

- ул. Баумана;
- ул. Карбышева, 95;
- ул. Рассветная;
- ул. Сокольская;
- пер. Лунный, 4.

j1k1vbl64chyh09c5faxhpxdom7fwvy2.jpeg

Пробки

Угодить в ловушку на дороге можно в любое время – и утром, и вечером. Поэтому советуем не пренебрегать приложением.


Вечер кино

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт первый веченний киновечер. Смотреть будут музыкальную комедию, основанную на песнях группы «ABBA», «Мамма MIA!». США, Великобритания, 2008. Режиссер Филлида Ллойд (16+).

Софи собирается замуж и мечтает, чтобы к алтарю её привёл отец, но не знает, кто он, так как мать никогда не рассказывала о нём. Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим.

MM5Daei4FLXLa1NoYKsyAA.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Аманда Сайфред, Мерил Стрип, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард.

Уроки архитектуры

В 17:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится «Архитектурный воркшоп» (12+).

412700fa0cb5a6a62408c29c1f295ee1.jpg

Азы архитектуры с преподавателем МАрхИ, членом Союза архитекторов России Анастасией Куцак. Ждут даже тех, кто никогда не учился проектировать дома и жилые кварталы, но хочет понять, как устроена архитектура и почему она про каждого из нас. Формат воркшопа — живой диалог, разбор примеров и практика.

Обед в зверинце

В 14:00 в липецком зоопарке (ул. К. Маркса, 9) пройдёт показательное кормление кошачьих (6+).

Torri eda.JPG

Давно замечено, что на такие мероприятия приходит много народу. Зоопарк устраивает акции весной. Когда посещаемость немного падает. Между тем, львы и тигры хотят кушать каждый день.

Вязание

В 15:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится очередное заедание творческого объединения «Вязунчики» (18+).

8bcz0etz6hhlaougxahyp3aq00n4abx8.jpeg

Для любителей вязания. Рекомендовано с 50 лет.

День писателя

В 14:00 в библиотеке «Проспект» (пр-т Победы, 85) будут праздновать всемирный день писателя (16+).

qn3jneoq39i4dnziwqyj8ow9djlceh98.jpg

Состоится творческая встреча с липецкими литераторами Владимиром Петровым и Андреем Пономарёвым. К слову, многие из вас хотя бы раз в жизни читали произведение липецкого писателя?

Телефоны на уроках: за и против

81% липецких родителей одобряет запрет на использование смартфонов во время школьных занятий, подсчитали социологи SuperJob.

Противниками выступили 10% родителей: «Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения».

DSC_28282.jpg

90% учителей хотят исключить использование гаджетов во время учебного процесса и только 7% не поддержали запрет, аргументируя это тем, что гаджеты могут быть полезны, поскольку помогают быстро найти справочный материал.

Работа, на которую берут всех

51% владельцев пунктов выдачи маркетплейсов предпочитают нанимать людей без опыта, но готовых учиться, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Опытные кандидаты являются приоритетом лишь для 35% нанимателей.

DSC0531112.jpg

Процесс от отклика соискателя до его выхода на работу для 61% владельцев ПВЗ укладывается в неделю: 31% нанимают за 1-3 дня, еще 30% — за 4-7 дней

Дорогие липчане! Весна уже успела принести несколько громких новостей – и мировых, и местных. Держать руку на информационном пульсе региона удобно на GOROD48. Мы работаем 24/7 и гарантируем, что с нами вы не упустите ничего важного и полезного. Всего пара минут чтения новостей в паузах на работе сделают вас информированным человеком. Ждём вас снова и снова!
