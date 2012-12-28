Все новости
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Общество
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
Липчане из-за закрытого неба Катара остались в Таиланде
Общество
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Происшествия
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
На улице Семашко порвало теплотрассу
Общество
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Общество
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Экономика
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Липчанин поссорился с женой и заявил о похищении детей… тёщей!
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
Общество
Пьяный водитель грузовика «Фиат» протаранил припаркованный автомобиль: водитель уже был лишен прав
Происшествия
Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
НЛМК модернизировал около 200 объектов социального назначения
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до +4
Общество
Происшествия
107
14 минут назад

Пьяный водитель грузовика «Фиат» протаранил припаркованный автомобиль: водитель уже был лишен прав

А машина и вовсе принадлежала организации, в которой работал друг водителя.

34-летнего жителя Московской области будут судить в Данкове за повторную пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ).

Летом прошлого года в переулке Спортивный Данкова за рулем автомобиля «Фиат АФ - 374700» он въехал в припаркованный «Ниссан».

«При проверке документов водитель заметно нервничал, у него были признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало: у водителя содержалось 1,471 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Он был отстранён от управления, а автомобиль помещен на специализированную стоянку», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Оказалось, что житель Подмосковья приехал в Данков с другом, а грузовик, которым он управлял, принадлежит организации, в которой работал его знакомый. Также выяснилось, что водитель в 2022 году уже попадался пьяным за рулем. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав на срок до трех лет.
ДТП
пьяная езда
Комментарии

