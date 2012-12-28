Пьяный водитель грузовика «Фиат» протаранил припаркованный автомобиль: водитель уже был лишен прав

А машина и вовсе принадлежала организации, в которой работал друг водителя.

34-летнего жителя Московской области будут судить в Данкове за повторную пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ).Летом прошлого года в переулке Спортивный Данкова за рулем автомобиля «Фиат АФ - 374700» он въехал в припаркованный «Ниссан».«При проверке документов водитель заметно нервничал, у него были признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало: у водителя содержалось 1,471 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Он был отстранён от управления, а автомобиль помещен на специализированную стоянку», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Оказалось, что житель Подмосковья приехал в Данков с другом, а грузовик, которым он управлял, принадлежит организации, в которой работал его знакомый. Также выяснилось, что водитель в 2022 году уже попадался пьяным за рулем. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав на срок до трех лет.