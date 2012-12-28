Пьяный водитель грузовика «Фиат» протаранил припаркованный автомобиль: водитель уже был лишен прав
Великая! Кристина Королёва выиграла чемпионат России
Зимнего титула в карьере нашей прославленной спортсменки ещё не было.
Королёва вышла в сектор невероятно собранной и сразу дала понять соперницам, что им в этот день ничего не светит. Каждую свою высоту она покоряла с первых же попыток – 175, 179, 183, 186, 189 см.
Уже после этих прыжков на шею Кристины можно было сразу вешать «золотую» медаль: планку на отметке 189 см не взяла больше ни одна спортсменка. Но Королёва покорила ещё и 191 см, причём тоже – с первой попытки!
Затем чемпионка ещё немного посоревновалась уже сама с собой: трижды ходила на 194 см, но взять высоту не смогла, что, впрочем, уже не влияло на распределение мест.
Второе и третье место заняли соответственно Полина Парфёненко из Кемерово и Надежда Андрюхина из Краснодарского края, результат обеих – 186 см. Двукратная чемпионка России Наталья Спиридонова (Москва/Псковская область) на этот раз осталась за чертой призёров. Она тоже покорила 186 см, но только со второй попытки, поэтому – 4-е место. Всего на старт вышли 10 ведущих прыгуний страны.
Королёва впервые в карьере стала победительницей чемпионата России в помещении. В 2023 году она уже завоевывала звание сильнейшей в стране, опередив олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене, но в ходе летнего чемпионата. Кристина навсегда в истории липецкого спорта, при этом мастер спорта международного класса продолжает собирать награды на соревнованиях самого высокого уровня – браво!
Чемпионат России по легкой атлетике в помещении изначально должен был проходить в Тюмени, однако в январе его перенесли в Южно-Сахалинск по весьма любопытной причине: якобы спортсменам нужно учиться адаптироваться в отдалённом регионе с прицелом на будущие Олимпийские Игра, которые пройдут в Тихоокеанском регионе: в 20028 году в Лос-Анжелесе (США), в 2032 году – в Брисберне (Австралия). Российскую «королеву спорта» отстранили от участия в международных соревнованиях ещё в 2015 году, обвинив в массовом применении допинга.
