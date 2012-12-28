Великая! Кристина Королёва выиграла чемпионат России

Зимнего титула в карьере нашей прославленной спортсменки ещё не было.

Уже после этих прыжков на шею Кристины можно было сразу вешать «золотую» медаль: планку на отметке 189 см не взяла больше ни одна спортсменка. Но Королёва покорила ещё и 191 см, причём тоже – с первой попытки!









Затем чемпионка ещё немного посоревновалась уже сама с собой: трижды ходила на 194 см, но взять высоту не смогла, что, впрочем, уже не влияло на распределение мест.