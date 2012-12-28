Все новости
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Ночью в области звучала сирена: сбиты три БПЛА
Происшествия
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: признание в убийстве спустя 21 год, погибший в огне и что построят в Молодежном парке
Общество
В Липецкой области температура снова стремится вверх
Погода в Липецке
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
Трагические покатушки на тюбингах обернулись тремя годами колонии-поселения
Происшествия
«Выходим из подъезда по доскам и кирпичам, вынося на руках детей»
Общество
Липчане переводят деньги своим друзьям, а те – мошенникам
Происшествия
Утром прохожие нашли на улице Краснознаменной труп пенсионерки
Происшествия
В Липецкой области «чёрные копатели» извлекли из земли 22 монеты и три перстня
Происшествия
«Мерседес» и «Датсун» столкнулись на Студёновской: пострадала женщина
Происшествия
Ельчанин перевел мошенникам 1 263 000 рублей
Происшествия
На Казанском кладбище Ельца задержали вандала
Происшествия
«Не все то золото, что блестит»: ресурсники развеяли мечты жителей улицы Островского
Общество
Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Общество
Общество
1314
сегодня, 12:49

Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры

На момент предъявления иска в суд мужчина уже 16 месяцев числился пропавшим без вести. Сегодня с этой даты ровно два года. 

В Липецкой области после вмешательства прокуратуры семье участника специальной военной операции перечислены 13 миллионов рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в Данковскую межрайонную прокуратуру в защиту прав своего 10-летнего сына обратилась мать: отец ребенка принимал участие в специальной военной операции и приказом военной части был признан пропавшим без вести ровно два года назад — 20 ноября 2023 года.

На момент предъявления иска в суд о признании мужчины умершим он уже 16 месяцев числился пропавшим без вести. Правобережный районный суд Липецка удовлетворил иск прокуратуры. Это произошло ещё в июне и сейчас семье погибшего уже перечислено 13 миллионов рублей. Мужчину признали умершим с даты 20 ноября 2023 года. 
спецоперация
Украина
