Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры

В Липецкой области после вмешательства прокуратуры семье участника специальной военной операции перечислены 13 миллионов рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в Данковскую межрайонную прокуратуру в защиту прав своего 10-летнего сына обратилась мать: отец ребенка принимал участие в специальной военной операции и приказом военной части был признан пропавшим без вести ровно два года назад — 20 ноября 2023 года.На момент предъявления иска в суд о признании мужчины умершим он уже 16 месяцев числился пропавшим без вести. Правобережный районный суд Липецка удовлетворил иск прокуратуры. Это произошло ещё в июне и сейчас семье погибшего уже перечислено 13 миллионов рублей. Мужчину признали умершим с даты 20 ноября 2023 года.