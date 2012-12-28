Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Липецкие астматики жалуются на отсутствие льготных лекарств
В облздраве говорят: ждите.
— У меня три вопроса: Когда будут лекарства, так как в 119-й аптеке ссылаются на закупки поликлиники? Нужно ли повторно выписывать рецепт (его срок действия 30 дней), если воспользоваться им не удалось ввиду отсутствия лекарств? Если нужно выписывать рецепт заново, то включат ли в новый рецепт лекарства за неиспользованный период?
Мы переправили вопросы в пресс-службу регионального минздрава. На первый вопрос нам ответили размыто:
«Государственные закупки лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан осуществляются министерством здравоохранения на основании заявок медицинских организаций. После поставки товара на склад ОГУП «Липецкфармация» осуществляется доставка в закрепленные за медицинскими организациями аптеки. Номенклатура препаратов зависит от заявок медорганизаций, результатов закупок, темпа выписки рецептов. В случае отсутствия препарата осуществляется перераспределение товарных запасов по аптечной сети».
Ответы на два других вопроса Елены содержат конкретику:
«В случае отсутствия препарата на момент обращения в аптеку пациента с выписанным рецептом его принимают на отсроченное обслуживание. В случае истечения срока действия рецепта необходимо выписать новый рецепт».
«При выписке рецепта врач рассчитывает требуемый пациенту объем лекарств на курс лечения в течение определенного периода. Для получения очередного рецепта пациент должен будет обратиться в медицинскую организацию только после израсходования полученного количества препарата в соответствии с указанным способом приема».
