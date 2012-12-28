Все новости
Родители участников погони со стрельбой привлечены к административной ответственности
Происшествия
Смерть подростка от пулевого ранения расследует Следственный комитет
Происшествия
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
Пионер сотовой связи в Липецке возглавил хакасский филиал МТС
Экономика
У липчанина нашли 265 тысяч пачек сигарет на 34 миллиона рублей
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и дешевел сыр
Общество
Неотложка попала в ДТП в Липецке
Происшествия
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
44-летняя женщина перевела мошенникам 450 000 рублей
Происшествия
Судебная тяжба Липецкой городской поликлиники №1 с подрядчиком закончилась мировым соглашением
Общество
Семь человек пострадали в ДТП за сутки в Липецкой области
Происшествия
Полицейские Липецка изъяли крупную партию марихуаны
Общество
Профессиональная воровка пыталась откупиться после грабежа
Общество
ДТП со скорой обошлось без пострадавших
Происшествия
На Неделина горит автомобиль
Происшествия
Общество
сегодня, 10:51
Судебная тяжба Липецкой городской поликлиники №1 с подрядчиком закончилась мировым соглашением

С учетом взаимозачета с Липецкой городской поликлиники №1 в пользу ООО «ПромЭнергоСтрой» взыскано 1,5 миллиона рублей неустойки.

Арбитражный суд рассмотрел дело о капитальном ремонте Липецкой городской поликлиники №1.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года в арбитражный суд обратилось ООО «ПромЭнергоСтрой» с иском к Липецкой городской поликлинике №1 о взыскании 73,4 миллиона рублей, в том числе 70,2 миллиона рублей основного долга по контракту и 3,2 миллиона рублей пени, с последующим начислением пени по день фактического исполнения обязательства.

В иске было указано, что 25 марта 2024 года между заказчиком и подрядчиком был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники. В процессе сдачи-приемки работ подрядчик передал комплект документов. Однако от заказчика поступил отказ в приемке работ в связи с отсутствием должным образом оформленной документации. ООО «ПромЭнергоСтрой» в ноябре 2024 года направило в адрес поликлиники №1 уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратилось с иском в суд. В свою очередь Липецкая городская поликлиника №1 во встречном иске заявила о взыскании с подрядчика штрафных санкций за нарушение условий контракта и задолженности по коммунальным платежам.

В суде было утверждено мировое соглашение, по условиям которого Липецкая городская поликлиника №1 обязуется оплатить сумму основного долга в размере, установленном судебной экспертизой, – 40 миллионов рублей.

В части требования ООО «ПромЭнергоСтрой» о взыскании неустойки и требования поликлиники по встречному иску судом вынесено решение о взыскании с поликлиники в пользу подрядчика неустойки в заявленном размере, встречные требования о взыскании штрафных санкций и задолженности по коммунальным платежам удовлетворены частично.

С учетом произведенного судом взаимозачета, с Липецкой городской поликлиники №1 в пользу ООО «ПромЭнергоСтрой» взыскано 1,5 миллиона рублей неустойки.

Судебный акт ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Но теперь будет объявлен аукцион на оставшиеся работы, и уже новый подрядчик закончит затянувшийся ремонт поликлиники. Напомним, поликлиника №1 полностью переехала с улицы Советской в здание детской поликлиники №1 на улице Зегеля ещё 15 апреля 2024 года. Стоимость капитального ремонта по контракту составляла 162 миллиона рублей. Финансирование реконструкции осуществлялось из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Изначально предполагалось, что ремонт завершится 31 августа 2024 года при сроке исполнения контракта до конца 2024 года. 
поликлиника
медицина
Комментарии (1)

Буквоед
58 минут назад
Ждите окончания ремонта еще лет 10!
