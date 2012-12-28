Судебная тяжба Липецкой городской поликлиники №1 с подрядчиком закончилась мировым соглашением

Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
С учетом взаимозачета с Липецкой городской поликлиники №1 в пользу ООО «ПромЭнергоСтрой» взыскано 1,5 миллиона рублей неустойки.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года в арбитражный суд обратилось ООО «ПромЭнергоСтрой» с иском к Липецкой городской поликлинике №1 о взыскании 73,4 миллиона рублей, в том числе 70,2 миллиона рублей основного долга по контракту и 3,2 миллиона рублей пени, с последующим начислением пени по день фактического исполнения обязательства.
В иске было указано, что 25 марта 2024 года между заказчиком и подрядчиком был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники. В процессе сдачи-приемки работ подрядчик передал комплект документов. Однако от заказчика поступил отказ в приемке работ в связи с отсутствием должным образом оформленной документации. ООО «ПромЭнергоСтрой» в ноябре 2024 года направило в адрес поликлиники №1 уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратилось с иском в суд. В свою очередь Липецкая городская поликлиника №1 во встречном иске заявила о взыскании с подрядчика штрафных санкций за нарушение условий контракта и задолженности по коммунальным платежам.
В суде было утверждено мировое соглашение, по условиям которого Липецкая городская поликлиника №1 обязуется оплатить сумму основного долга в размере, установленном судебной экспертизой, – 40 миллионов рублей.
В части требования ООО «ПромЭнергоСтрой» о взыскании неустойки и требования поликлиники по встречному иску судом вынесено решение о взыскании с поликлиники в пользу подрядчика неустойки в заявленном размере, встречные требования о взыскании штрафных санкций и задолженности по коммунальным платежам удовлетворены частично.
С учетом произведенного судом взаимозачета, с Липецкой городской поликлиники №1 в пользу ООО «ПромЭнергоСтрой» взыскано 1,5 миллиона рублей неустойки.
Судебный акт ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Но теперь будет объявлен аукцион на оставшиеся работы, и уже новый подрядчик закончит затянувшийся ремонт поликлиники. Напомним, поликлиника №1 полностью переехала с улицы Советской в здание детской поликлиники №1 на улице Зегеля ещё 15 апреля 2024 года. Стоимость капитального ремонта по контракту составляла 162 миллиона рублей. Финансирование реконструкции осуществлялось из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Изначально предполагалось, что ремонт завершится 31 августа 2024 года при сроке исполнения контракта до конца 2024 года.
