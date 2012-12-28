Поликлиника в Задонске открылась после капитального ремонта

Ремонт обошелся областному бюджету в 88 миллионов рублей, помимо здания поликлиники обновлено и ее оборудование.



Открыта после капитального ремонта поликлиника Задонской районной больницы. В здании заменены инженерные сети, обновлены фасад и кровля, выполнен косметический коридоров и кабинетов, заменена мебель.«Для поликлиники куплено современное диагностическое оборудование, в том числе пять стоматологических установок, цифровой маммограф, две УЗИ-системы, видеоэндоскопические комплексы, холтеровские системы мониторирования и другие приборы для кардиологии, пульмонологии, неврологии и офтальмологии», — сообщает правительство области.Также в поликлинике, которая обслуживает 30 тысяч человек, оснащён зубопротезный кабинет с лабораторией. А для детей выделен отдельный кабинет стоматолога, в котором работает молодой врач Олеся Зозина. Она закончила обучение по целевому направлению и приехала работать в задонскую поликлинику, где не было детского стоматолога. Всего за время ремонта медучреждение пополнилось тремя новыми докторами.– Мы последовательно модернизируем медицинские учреждения, строим фельдшерско-акушерские пункты, приобретаем современное оборудование, чтобы жители могли проходить качественное обследование и получать эффективное лечение в своём муниципалитете, а молодые специалисты оставались работать на малой родине, – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, который участвовал в открытии поликлиники после ремонта.