Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью в Липецкой области сбит БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
89-летний мужчина выпал с шестого этажа
Происшествия
Пациент забыл в поликлинике портмоне и телефон — у них сразу нашлась новая хозяйка
Происшествия
Новый асфальт на улице Крайней не пролежал и месяца
Общество
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
Общество
А на камнях растут деревья?
Общество
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
Происшествия
Управляющая компания устранила порыв в подвале дома по улице Пушкина
Общество
На НЛМК наградят около 900 сотрудников в честь годовщины первой плавки
НЛМК Live
«Нормальная ли это методика — лить бетон в воду?»
Общество
Открытие дороги на улице Плеханова затягивается из-за порыва на сетях «РВК»
Общество
Закрытых контейнерных площадок в Липецке нет: ключи от них предлагают мошенники
Происшествия
Три многоэтажки в Липецке остаются без тепла
Общество
Застала любимого с другой и ударила его ножом в сердце
Общество
Читать все
Общество
863
сегодня, 13:52
10

А на камнях растут деревья?

Подрядчик «РИР-Энерго» при благоустройстве раскопки на площади Победы засыпал клумбы «Зеленхоза» песком и щебнем.

В июле подрядчик липецкого филиала «РИР-Энерго», компания «Спецстрой48», раскопала тротуар на площади Победы, чтобы закончить, наконец, прокладку новых сетей от улицы Неделина... до улицы Неделина. Да-да, именно так. Несколько последних лет энергетики фрагментами меняли магистральную теплоцентраль на протяжении всей улицы Неделина — фактически от перекрестка с Фрунзе до кольцевой развязки с улицей Папина. И в этом году, наконец, заменили последние 250 метров труб.

Сейчас подрядчик «РИР-Энерго» благоустраивает место своих работ между площадью Победы и проспектом Победы. Но делает это как-то странно. Например, рабочие забросали песком, щебнем, остатками раствора клумбы АО «Зеленхоз». Осталось только размазать по этой основе пять сантиметров чернозема — и все, можно шабашить! В зону работ по благоустройству отчего-то не попал провал грунта на месте прошлогодних раскопок тогда еще «Квадры» перед заездом машин от угла дома №3а на проспекте Победы на стоянку у «Пятерочки» (на провал как раз пикируют самолеты липецкого авиацентра с мурала «Соколы России» на торце дома №3).

d23a9d9e-deaa-4700-9366-942dbb22e37c.jpg+2025-10-24-13.43.05+niz.jpg

01073001-2409-400a-974c-330c70f30e5b.jpg+2025-10-24-13.43.05+niz.jpg

Вообще, провалы на местах укладки новых сетей — бич энергетиков. В последний раз мы рассказывали об осыпавшейся в яму тротуарной плитке на площади Победы 31 июля. Ранее, весной, на месте раскопки «Квадры» 2023-го года проваливался пешеходный переход через улицу Неделина между торговым комплексом «Победа» и Центральным рынком.

В АО «Зеленхоз» GOROD48 сообщили, что потребуют от энергетиков выбрать из клумб на площади Победы строительный мусор, а в управлении главного смотрителя пообещали заставить подрядчика «РИР-Энерго» восстановить по гарантии асфальт на месте глубокой ямы, образовавшейся над раскопкой у дома №3а на проспекте Победы.
раскопка
благоустройство
0
2
2
1
4

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
У них
27 минут назад
У Квадры, а теперь Рир-Энерго, деньги на всём растут
Ответить
Житель города
42 минуты назад
Там не только клумбы нужны. Там бы деревья посадить. Но нельзя- коммуникации... Тогда хотя бы какие-нибудь вертикальные зелёные композиции.
Ответить
Вопрос
сегодня, 15:34
Почему такой широченный тротуар, * парковок ?
Ответить
Ответ
43 минуты назад
Потому что там предполагалась зона отдыха. Цветники и лавочки. Для тех кто пешком идёт на остановку с рынка. Это красиво и полезно. Всё было продумано. Парковаться у Рынка есть где.
Ответить
Задолбали
сегодня, 14:56
Так при благоустройстве после раскопок или ремонта ,почти все деятели, строительный мусор в газоны и клумбы хоронят. Особенно при ремонтах дорог.
Ответить
ГОСТЬ53
сегодня, 14:54
Строительный и другой мусор вообще никогда за собой не убирают!!!
Ответить
По просьбе
сегодня, 14:39
Жильцы попросили сделать парковцы. Жильцы не любят зелень и цветы вокруг домов.
Ответить
Сима
сегодня, 14:19
Лучше лавочек пусть поставят.
Ответить
Жесть
сегодня, 14:39
Там есть лавочки!
Ответить
Оля
сегодня, 14:17
Вот, многие деревья и не приживаются: делают развязки, расширяют дороги — щебень, цемент, камни… где же там расти деревцам?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить