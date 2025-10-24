Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
А на камнях растут деревья?
Подрядчик «РИР-Энерго» при благоустройстве раскопки на площади Победы засыпал клумбы «Зеленхоза» песком и щебнем.
Сейчас подрядчик «РИР-Энерго» благоустраивает место своих работ между площадью Победы и проспектом Победы. Но делает это как-то странно. Например, рабочие забросали песком, щебнем, остатками раствора клумбы АО «Зеленхоз». Осталось только размазать по этой основе пять сантиметров чернозема — и все, можно шабашить! В зону работ по благоустройству отчего-то не попал провал грунта на месте прошлогодних раскопок тогда еще «Квадры» перед заездом машин от угла дома №3а на проспекте Победы на стоянку у «Пятерочки» (на провал как раз пикируют самолеты липецкого авиацентра с мурала «Соколы России» на торце дома №3).
Вообще, провалы на местах укладки новых сетей — бич энергетиков. В последний раз мы рассказывали об осыпавшейся в яму тротуарной плитке на площади Победы 31 июля. Ранее, весной, на месте раскопки «Квадры» 2023-го года проваливался пешеходный переход через улицу Неделина между торговым комплексом «Победа» и Центральным рынком.
В АО «Зеленхоз» GOROD48 сообщили, что потребуют от энергетиков выбрать из клумб на площади Победы строительный мусор, а в управлении главного смотрителя пообещали заставить подрядчика «РИР-Энерго» восстановить по гарантии асфальт на месте глубокой ямы, образовавшейся над раскопкой у дома №3а на проспекте Победы.
