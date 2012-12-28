В Липецком и Данковском округах построят быстровозводимые женские консультации

Консультации появятся по федеральному проекту «Охрана материнства и детства».

На сайте госзакупок размещены два лота на изготовление, поставку, сборку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций некапитального строения — женских консультаций при Липецкой и Данковской районных больницах.Начальная цена для каждого объекта 64 366 666 рублей. Ожидается, что возводить их начнут с момента подписания контракта, а закончить должны к 15 ноября 2026 года.Женские консультации будут делать по федеральному проекту «Охрана материнства и детства». Контрактом предусмотрено их единое брендирование.