Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
Происшествия
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге: пострадал водитель
Происшествия
У гимназии №64 — коммунальный водопад
Общество
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На мать возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело прокурора, живодер в Сырском и новые способы мошенничества
Общество
В Липецкой области сухо и прохладно
Погода в Липецке
Общество
158
25 минут назад

Липецкая вечЁрка: дело прокурора, живодер в Сырском и новые способы мошенничества

Сегодня, 4 сентября, следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении экс-зампрокурора района, липчанка рассказала о живодере, и мошенники используют новые средства обмана доверчивых граждан.

Региональный следком сообщил возбуждении уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении экс-заместителя прокурора Левобережного района Липецка. Основой дела стали материалы службы собственной безопасности областной прокуратуры, которые были переданы в ФСБ.

По данным следствия, с сентября 2024 по март 2025 года по указанию зампрокурора полиция возбудила уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации. Это парализовало работу компании.

«Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и причинение крупного материального ущерба коммерческой организации», — пояснили в СК.

«Это и называется кошмарить бизнес», — заявил Вот.

Жуткая история на днях случилась в Сырском:  в домашнюю кошку Марысю кто-то выстрелил дробью. Животное, поджав лапу, прихромало домой. Хозяйка отвезла любимицу в ветеринарную клинику, где кошке сделали рентген. У нее оказалась раздроблена плечевая кость.

Ветеринары сначала предложили ампутацию лапы, но потом решили ее спасти, удалив все отломки кости и дробь, и скрепив плечо пластиной. Даже если все пройдет удачно,одна лапа кошки будет короче остальных.





Хозяйка Марыси уже обратилась в полицию с заявлением о жестком обращении с животными. Полицейские начали доследственную проверку. 

«Ни чего себе. Стрельба в населенном пункте из охотничьего оружия. Полиция, участковый? Вы где?», — обалдел Прохожий.

«Живодер стрелявший. Ты не человек. Помни, бумеранг возвращается», — написал Гость.

И еще одна история о животных. Жительница дома №5/3 по улице Космонавтов неожиданно обнаружила под ванной голубя.

Самостоятельно птицу вызволить она не могла и обратилась к спасателям. Те выпустили голубя на волю.



Эта новость позабавила комментаторов GOROD48.

«Не дали помыться опять», — написал сизый.

«Очень кстати залетел, курятина-то подорожала», — заметил комментатор.

Мошенники осволили новый инструмент для обмана своих жертв. Они позвонили 68-летней личанке при помощи сервиса видео-телефонной связи и видеоконференций Google Meet. Злоумышленники начали пользоваться им после блокировки звонков в популярных мессенджерах.

Легенду, правда, они менять не стали, сначала представились сотрудниками «Россетей», потом к обману подключились «сотрудники ФСБ» и «Росфинмониторинга». В результате женщина перевела на «безопасный счёт» два миллиона рублей.

Ельчанин неожиданно обнаружил, что у него полно кредитов. Начал разбираться и понял, что  его телефоном воспользовалась знакомая. Она оформила займы и перевела все деньги неизвестно кому.

Мужчина миндальничать не стал и обратился в полицию. Сейчас прокуратура через суд требует признать незаконными кредитные договоры — банк должен идентифицировать личность заемщика и убедиться в его доброй воле.

А елецкие полицейские раскрыли кражу, совершенную четыре года назад. У местной жительницы украли сотовый телефон и с его помощью похитили с ее банковского счета 110 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Спустя четыре года нашли и подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Вологодской области, его задержали в Воронеже.

Мужчина во всём сознался и даже возместил почти половину причиненного ущерба. Тем не менее, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Завтра  в Липецке, по прогнозам синоптиков, так же прохладно:  от +20 до +22 градусов. 

И обратите внимание, мэрия просит не оставлять машины на улице Октябрьской: 5 сентября начнётся ремонт дороги от перекрестка с улицей Барашева до улицы Горького.
