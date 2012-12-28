В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Липецкая вечЁрка: дело прокурора, живодер в Сырском и новые способы мошенничества
Сегодня, 4 сентября, следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении экс-зампрокурора района, липчанка рассказала о живодере, и мошенники используют новые средства обмана доверчивых граждан.
По данным следствия, с сентября 2024 по март 2025 года по указанию зампрокурора полиция возбудила уголовное дело в отношении учредителя коммерческой организации. Это парализовало работу компании.
«Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и причинение крупного материального ущерба коммерческой организации», — пояснили в СК.
«Это и называется кошмарить бизнес», — заявил Вот.
Жуткая история на днях случилась в Сырском: в домашнюю кошку Марысю кто-то выстрелил дробью. Животное, поджав лапу, прихромало домой. Хозяйка отвезла любимицу в ветеринарную клинику, где кошке сделали рентген. У нее оказалась раздроблена плечевая кость.
Ветеринары сначала предложили ампутацию лапы, но потом решили ее спасти, удалив все отломки кости и дробь, и скрепив плечо пластиной. Даже если все пройдет удачно,одна лапа кошки будет короче остальных.
Хозяйка Марыси уже обратилась в полицию с заявлением о жестком обращении с животными. Полицейские начали доследственную проверку.
«Ни чего себе. Стрельба в населенном пункте из охотничьего оружия. Полиция, участковый? Вы где?», — обалдел Прохожий.
«Живодер стрелявший. Ты не человек. Помни, бумеранг возвращается», — написал Гость.
И еще одна история о животных. Жительница дома №5/3 по улице Космонавтов неожиданно обнаружила под ванной голубя.
Самостоятельно птицу вызволить она не могла и обратилась к спасателям. Те выпустили голубя на волю.
Эта новость позабавила комментаторов GOROD48.
«Не дали помыться опять», — написал сизый.
«Очень кстати залетел, курятина-то подорожала», — заметил комментатор.
Мошенники осволили новый инструмент для обмана своих жертв. Они позвонили 68-летней личанке при помощи сервиса видео-телефонной связи и видеоконференций Google Meet. Злоумышленники начали пользоваться им после блокировки звонков в популярных мессенджерах.
Легенду, правда, они менять не стали, сначала представились сотрудниками «Россетей», потом к обману подключились «сотрудники ФСБ» и «Росфинмониторинга». В результате женщина перевела на «безопасный счёт» два миллиона рублей.
Ельчанин неожиданно обнаружил, что у него полно кредитов. Начал разбираться и понял, что его телефоном воспользовалась знакомая. Она оформила займы и перевела все деньги неизвестно кому.
Мужчина миндальничать не стал и обратился в полицию. Сейчас прокуратура через суд требует признать незаконными кредитные договоры — банк должен идентифицировать личность заемщика и убедиться в его доброй воле.
А елецкие полицейские раскрыли кражу, совершенную четыре года назад. У местной жительницы украли сотовый телефон и с его помощью похитили с ее банковского счета 110 000 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Спустя четыре года нашли и подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Вологодской области, его задержали в Воронеже.
Мужчина во всём сознался и даже возместил почти половину причиненного ущерба. Тем не менее, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, так же прохладно: от +20 до +22 градусов.
И обратите внимание, мэрия просит не оставлять машины на улице Октябрьской: 5 сентября начнётся ремонт дороги от перекрестка с улицей Барашева до улицы Горького.
