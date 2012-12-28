У ельчанки украли телефон и 110 000 рублей со счёта: спустя четыре года вора нашли

37-летнему жителю Вологодской области грозит до шести лет лишения свободы.

В Ельце раскрыта кража с банковского счёта, совершённая около четырех лет назад.Как сообщает ОМВД России по Ельцу, у 40-летней женщины был украден сотовый телефон, с использованием которого с её банковского счета похитили 110 000 рублей.Было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Спустя четыре года подозреваемого нашли: 37-летний житель Вологодской области был задержан оперативниками в Воронеже.Мужчина во всём сознался и даже уже возместил часть причиненного ущерба — выплатил женщине 60 000 рублей. Тем не менее, ему грозит до шести лет лишения свободы.