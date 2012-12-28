Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Сегодня в Липецке: горожане обожают платить налоги, кого из них первым заменит искусственный интеллект
Происшествия
117
25 минут назад
У ельчанки украли телефон и 110 000 рублей со счёта: спустя четыре года вора нашли
37-летнему жителю Вологодской области грозит до шести лет лишения свободы.
Как сообщает ОМВД России по Ельцу, у 40-летней женщины был украден сотовый телефон, с использованием которого с её банковского счета похитили 110 000 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Спустя четыре года подозреваемого нашли: 37-летний житель Вологодской области был задержан оперативниками в Воронеже.
Мужчина во всём сознался и даже уже возместил часть причиненного ущерба — выплатил женщине 60 000 рублей. Тем не менее, ему грозит до шести лет лишения свободы.
0
0
0
1
0
Комментарии