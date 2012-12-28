Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Знакомая взяла телефон ельчанина, набрала кредитов и перевела все деньги неизвестным
Через суд требуют признать незаконными кредитные договоры.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ельчанин ссылается на то, что спорные кредитные договоры он не заключал, в ПАО «Сбербанк» с заявлением о предоставлении кредитов не обращался. А его телефоном воспользовалась знакомая: женщина набрала кредитов и перевела все деньги неизвестно кому. Позже мужчине позвонили из банка по поводу возврата средств. А он в свою очередь обратился в полицию.
Прокурор Ельца указал, что банк должен был проверить, кто обращается с заявлением о получении кредита, удостовериться в личности мужчины, идентифицировать его, проверить волю. Но банком не предпринимались указанные действия.
Определением Елецкого городского суда гражданское дело по иску прокурора города Ельца в интересах мужчины о признании кредитных договоров недействительными было передано для рассмотрения по подсудности по месту нахождения филиала кредитной организации — в Липецк.
