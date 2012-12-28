Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Пенсионерку обманули, позвонив ей через Google Meet.
Сначала пенсионерке представились сотрудниками «Россетей». Потом к обману подключились «сотрудники ФСБ» и «Росфинмониторинга». В результате женщина перевела на «безопасный счёт» два миллиона рублей.
А 68-летняя липчанка отправила на «безопасный счёт» 49 303 рубля. Вчера она также пришла в полицию.
