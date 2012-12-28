Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей

Пенсионерку обманули, позвонив ей через Google Meet.

3 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 65-летняя жительница Липецка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники позвонили женщине при помощи сервиса видео-телефонной связи и видеоконференций Google Meet. Его злоумышленники начали осваивать после блокировки звонков в популярных мессенджерах.Сначала пенсионерке представились сотрудниками «Россетей». Потом к обману подключились «сотрудники ФСБ» и «Росфинмониторинга». В результате женщина перевела на «безопасный счёт» два миллиона рублей.А 68-летняя липчанка отправила на «безопасный счёт» 49 303 рубля. Вчера она также пришла в полицию.