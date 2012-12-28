Все новости
Происшествия
515
55 минут назад
3

Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей

Пенсионерку обманули, позвонив ей через Google Meet.

3 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 65-летняя жительница Липецка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники позвонили женщине при помощи сервиса видео-телефонной связи и видеоконференций Google Meet. Его злоумышленники начали осваивать после блокировки звонков в популярных мессенджерах.

Сначала пенсионерке представились сотрудниками «Россетей». Потом к обману подключились «сотрудники ФСБ» и «Росфинмониторинга». В результате женщина перевела на «безопасный счёт» два миллиона рублей.

А 68-летняя липчанка отправила на «безопасный счёт» 49 303 рубля. Вчера она также пришла в полицию.
мошенничество
0
1
1
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да
19 минут назад
Уж бяда бяда
Ответить
Житель потёмок
29 минут назад
Какая продвинутая гражданка 65 лет, гугл мит имеет и аккаунт в нем
Ответить
Алексей
21 минуту назад
Вообще то гугл меет предустановлен на андроидах
Ответить
