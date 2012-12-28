Голубь пробрался в квартиру и спрятался под ванной

Птица застряла. Хозяйка вызвала спасателей.

В квартиру дома №5/3 по улице Космонавтов через подъезд пробрался голубь и спрятался под ванной.«Хозяйка квартиры не смогла достать птицу сама и вызвала спасателей. Они демонтировали часть плитки, перекрывавшей ванну, и вытащили голубя из труднодоступного места», — сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка.После спасения птицу выпустили на улицу.Чтобы таких случаев не было, липчанам советуют закрывать общедомовые балконы.