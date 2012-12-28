Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Общество
459
сегодня, 13:19
3
Голубь пробрался в квартиру и спрятался под ванной
Птица застряла. Хозяйка вызвала спасателей.
«Хозяйка квартиры не смогла достать птицу сама и вызвала спасателей. Они демонтировали часть плитки, перекрывавшей ванну, и вытащили голубя из труднодоступного места», — сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка.
После спасения птицу выпустили на улицу.
Чтобы таких случаев не было, липчанам советуют закрывать общедомовые балконы.
0
0
1
0
3
Комментарии (3)