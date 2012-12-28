В Липецкой области сухо и прохладно

Температура воздуха не превысит +23 градуса.

В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет расти. Существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что для 5 и 6 сентября соответствует климатической норме, 7 сентября — на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью будет от +7 до +12 градусов, днем – от +18 до +23.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +9 до +11 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.День 5 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 0 градусов.