Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге: пострадал водитель
Происшествия
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Происшествия
У гимназии №64 — коммунальный водопад
Общество
Звездный Канчельскис посоветовал играть в карты и не смотреть телевизор
Спорт
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Знакомая взяла телефон ельчанина, набрала кредитов и перевела все деньги неизвестным
Происшествия
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
На мать возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
Общество
Календарь перевернули — и снова ЕГЭ: 33 одиннадцатиклассника сдают экзамены
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и прохладно
Погода в Липецке
Погода в Липецке
176
48 минут назад

В Липецкой области сухо и прохладно

Температура воздуха не превысит +23 градуса.

В ближайшие трое суток атмосферное давление начнет расти. Существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что для 5 и 6 сентября соответствует климатической норме, 7 сентября — на 2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью будет от +7 до +12 градусов, днем – от +18 до +23. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +9 до +11 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.

День 5 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 0 градусов. 

похолодание
0
0
0
3
0

Комментарии

