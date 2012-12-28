Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и прохладно
Температура воздуха не превысит +23 градуса.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью будет от +7 до +12 градусов, днем – от +18 до +23.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от +9 до +11 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.
День 5 сентября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году — 0 градусов.
