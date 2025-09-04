В Липецке выстрелили дробью в Марысю

У домашней кошки сильно раздроблена плечевая кость.

В селе Сырском на улице Ленина два дня назад кто-то выстрелил в домашнюю кошку. Ольга, хозяйка Марыси, сразу и не поняла, что случилось, когда кошка приковыляла домой с вывернутой в сторону лапой. Дотронуться до себя животное не давало и скалило зубы.Ольга обратилась в ветеринарную клинику, где кошке сделали рентген. На снимках обнаружились раздробленная плечевая кость и дробь.— Когда я увидела эти снимки, мне стало плохо. Вчера кошке сделали блокаду от боли. А сегодня я отвезла Марысю на операцию. Ее исход станет понятен только вечером. Вначале ветеринар сказала, что поврежденную лапу нужно ампутировать целиком. Но я попросила не делать из кошки инвалида. Мне сказали, что попробуют спасти лапу, удалив все отломки кости и дробь, скрепить плечо пластиной. Но даже если операция будет удачной, кошка все равно останется калекой, так как раненая лапа будет короче здоровой, — рассказала Ольга GOROD48.В ожидании исхода операции хозяйка 8-летней кошки прямо по телефону позвонила в ближайший к ней отдел полиции и продиктовала дежурному офицеру заявление о возбуждении уголовного дела о жестком обращении с животными. Ольга говорит, что два года назад, по соседству с ее домом уже стреляли в кошку. Тогда ветеринары вынули из раненого животного две дробины.