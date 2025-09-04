Все новости
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
Улицу в Липецке переименовали в честь песни Шуфутинского?
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
Происшествия
57-летний водитель купил в Москве права за 30 000 рублей и был уверен — они настоящие
Происшествия
Цифровой код России создают под Липецком
Общество
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Общество
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
У гимназии №64 — коммунальный водопад
Общество
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 2617 человек
Здоровье
Голубь пробрался в квартиру и спрятался под ванной
Общество
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
Неизвестный мэрии подрядчик доделает дорогу на улице Новотепличной в районе Опытной
Общество
Знакомая взяла телефон ельчанина, набрала кредитов и перевела все деньги неизвестным
Происшествия
Календарь перевернули — и снова ЕГЭ: 33 одиннадцатиклассника сдают экзамены
Общество
У ельчанки украли телефон и 110 000 рублей со счёта: спустя четыре года вора нашли
Происшествия
Происшествия
сегодня, 13:16
В Липецке выстрелили дробью в Марысю

У домашней кошки сильно раздроблена плечевая кость.

В селе Сырском на улице Ленина два дня назад кто-то выстрелил в домашнюю кошку. Ольга, хозяйка Марыси, сразу и не поняла, что случилось, когда кошка приковыляла домой с вывернутой в сторону лапой. Дотронуться до себя животное не давало и скалило зубы.

fa7ded8f-9b8c-458f-ad6b-4ee5139da65a.jpg+2025-09-04-12.40.35+niz.jpg

Ольга обратилась в ветеринарную клинику, где кошке сделали рентген. На снимках обнаружились раздробленная плечевая кость и дробь.

19e46ff5-f253-48ca-a988-78376002391e.jpg+2025-09-04-12.40.35+niz.jpg

9705f344-0dd9-4dd5-9fd2-4e62a07c7952.jpg+2025-09-04-12.40.05+niz.jpg

96f5b447-1204-40c8-b914-8be3b5387eda.jpg+2025-09-04-12.40.35+niz.jpg

— Когда я увидела эти снимки, мне стало плохо. Вчера кошке сделали блокаду от боли. А сегодня я отвезла Марысю на операцию. Ее исход станет понятен только вечером. Вначале ветеринар сказала, что поврежденную лапу нужно ампутировать целиком. Но я попросила не делать из кошки инвалида. Мне сказали, что попробуют спасти лапу, удалив все отломки кости и дробь, скрепить плечо пластиной. Но даже если операция будет удачной, кошка все равно останется калекой, так как раненая лапа будет короче здоровой, — рассказала Ольга GOROD48.

В ожидании исхода операции хозяйка 8-летней кошки прямо по телефону позвонила в ближайший к ней отдел полиции и продиктовала дежурному офицеру заявление о возбуждении уголовного дела о жестком обращении с животными. Ольга говорит, что два года назад, по соседству с ее домом уже стреляли в кошку. Тогда ветеринары вынули из раненого животного две дробины.
жестком обращении с животными
Комментарии (21)

Сначала новые
Маньяк
6 минут назад
Сегодня по кошкам, завтра по людям
Ответить
Неравнодуная
8 минут назад
Ольга, обязательно потребуется помощь от людей. Не стесняйтесь, примите. Укажите только какая нужна. А этому нелюдю всё прилетит сторицей. Ни одно злое дело не остаётся безнаказанным. Здоровья Ваи и кошке.
Ответить
Жжж
9 минут назад
С людьми, что- то не то? Сколько злости , жестокости.
Ответить
Прорицатель
16 минут назад
Наверное, сидит и читает комментарии. Живодёр. Тебя всё равно найдут. Ружья охотников на пересчёте.
Ответить
Александр Н.
18 минут назад
Недочеловек.
Ответить
Липчанин.
36 минут назад
Большая просьба к правоохранительным органам. Найти и обезвредить.
Ответить
Здравствуйте
37 минут назад
Есть поговорка живучая как кошка
Ответить
Логично
39 минут назад
Если кто-то стреляет по животным, то завтра он будет стрелять по людям. Неадекват. Может пьяный стрелять.
Ответить
Во сервис какой!
40 минут назад
Заявление про кошек аж по телефону (!) принимают. А про людей - убьют, тогда и приходите
Ответить
Мария
46 минут назад
Новость дня
Ответить
Рита
32 минуты назад
А вы думаете это нормально по кому-то стрелять в городе вблизи школы и садика?Если бы животное было вашим,тоже так бы считали?
Ответить
Не могу не ответить
41 минуту назад
А чем не новость? Явление очень и очень непростое, кто бы за этим не стоял: недалёкий взрослый или жестокий несовершеннолетний...
Ответить
