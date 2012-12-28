Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
сегодня, 09:43
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Спасатели дважды выезжали на ликвидацию упавших деревьев.
На улице Краснознамённой дерево упало на автомобиль «Шевроле». Сообщение об этом поступило в Управление по делам ГО и ЧС Липецка в 16:36. Примерно в то же время — около 16:00 сильный ветер повалил дерево на дорогу и линию ЛЭП в Ссёлках. Водителям пришлось объезжать дерево по обочине.
Липчанам напоминают: в непогоду не стоит парковать машины рядом с высокими деревьями .
