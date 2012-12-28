Все новости
Происшествия
566
сегодня, 09:43
3

В Липецке дерево упало на «Шевроле»

Спасатели дважды выезжали на ликвидацию упавших деревьев.

26 августа спасатели дважды выезжали по вызовам об упавших деревьях.

На улице Краснознамённой дерево упало на автомобиль «Шевроле». Сообщение об этом поступило в Управление по делам ГО и ЧС Липецка в 16:36. Примерно в то же время — около 16:00 сильный ветер повалил дерево на дорогу и линию ЛЭП в Ссёлках. Водителям пришлось объезжать дерево по обочине

IMG_5805.jpeg

Липчанам напоминают: в непогоду не стоит парковать машины рядом с высокими деревьями .

дерево
ветер
0
1
1
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А где
22 минуты назад
Водитель там нашёл парковку? Благо конечно люди там не шли. Но и парковки там нет
Ответить
Незнайка
30 минут назад
Там все время по тратуару ездят и паркуют авто...годами это происходит
Ответить
Ку
53 минуты назад
Нечего было ставить машину куда попало дерево здесь не причём
Ответить
