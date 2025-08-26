Все новости
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Общество
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
42-летний мужчина разбил кирпичом автомобиль сына соседа
Происшествия
Зона красного уровня расширилась еще на три района
Происшествия
Мальчик и женщина попали под автомобили: оба госпитализированы
Происшествия
Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»
Общество
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
Происшествия
Лишь 20 заявок подано на участие в программе «Мой двор» на 2026 год
Общество
Финансирование туризма в Липецке снизили в четыре раза
Общество
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Происшествия
Гроза ожидается в ближайшие часы
Погода в Липецке
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области — последний прохладный день
Погода в Липецке
В Ссёлках дерево упало на дорогу и оборвало провода
Происшествия
Происшествия
185
28 минут назад

Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине

Некоторые не рискуют ехать по оборванным проводам.

Водители вынуждены объезжать упавшее в Сселках дерево по обочине.

По словам очевидцев, оборванные провода уже цепляют большегрузы, от чего начинают вибрировать опоры ЛЭП.

Изображение WhatsApp 2025-08-26 в 17.35.05_0a7a6e5b.jpg+2025-08-26-17.38.34.jpg

— Я нее стал рисковать и поехал в Липецк через село Плеханово, — рассказал об обстановке один из водителей.

Напомним, дерево в Ссёлках напротив дома №181 по улице Ленина повалил сильный ветер, при падении оно зацепило линию электропередач и частично перегородило проезжую часть.

Изображение WhatsApp 2025-08-26 в 17.35.08_be7e781c.jpg+2025-08-26-17.38.34.jpg
ветер
дерево
