Происшествия
185
28 минут назад
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Некоторые не рискуют ехать по оборванным проводам.
По словам очевидцев, оборванные провода уже цепляют большегрузы, от чего начинают вибрировать опоры ЛЭП.
— Я нее стал рисковать и поехал в Липецк через село Плеханово, — рассказал об обстановке один из водителей.
Напомним, дерево в Ссёлках напротив дома №181 по улице Ленина повалил сильный ветер, при падении оно зацепило линию электропередач и частично перегородило проезжую часть.
